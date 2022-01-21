إسرائيل تبدأ التحقيق فى استخدام الشرطة لبرنامج التجسس بيجاسوس

وكان تقرير صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية اليومية، أكد استخدام الشرطة الإسرائيلية لبرنامج بيجاسوس الإلكترونى للتجسس بشكل مسيئ، وهو برنامج من إنتاج مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية، التى أدرجتها الحكومة الأمريكية على القائمة السوداء، ما دفع الكنيست إلى طلب تفسير من المسؤولين بالشرطة.
وفى خطاب إلى مفوض الشرطة، قال النائب العام أفيخاى ماندلبليت، إن التحقيق الأولى لم يوفر دليلا على سوء استخدام ممنهج لتكنولوجيات المراقبة، لافتًا إلى أنه كان من الصعب مع ذلك تتبع حالات محددة وردت فى وسائل الإعلام، بسبب نقص المعلومات المتعلقة بالهوية.
واستنادًا إلى مصادرها، قالت الصحيفة إن الشرطة الإسرائيلية استخدمت بيجاسوس لتعقب أهداف تشمل قادة احتجاجات مناهضة للحكومة، وأحيانا كان ذلك يتم دون الحصول على إذن قضائى.
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