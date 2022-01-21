وزير الطاقة اللبنانى: استيراد الغاز المصرى والكهرباء الأردنية خلال شهرين

جدة - نرمين السيد - قال وزير الطاقة والمياه اللبنانى الدكتور وليد فياض إن استيراد الغاز المصرى والكهرباء الأردنية من المفترض أن يتم خلال الشهرين المقبلين قبل بداية الربيع، وذلك فى حال ضمان عدم وجود أى تداعيات سلبية جراء قانون قيصر.





جاء ذلك فى تصريحات وليد فياض خلال ختام اجتماع ترأس رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى اليوم بالسراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية لبحث مشاريع البنك الدولى فى قطاع الكهرباء والطاقة، حيث شارك فى الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامى ووزير المالية يوسف خليل ووزير الطاقة وليد فياض والمدير الإقليمى للبنك الدولى فى الشرق الأوسط ساروج كومار وممثلة البنك فى لبنان منى كوزى، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وعدد من المسئولين والمستشارين. وأضاف أن خطة النهوض بقطاع الكهرباء بلبنان يتم على مسارات متوازية أبرزها زيادة ساعات التغذية بأسرع وقت ممكن، وتخفيض الهدر من خلال اعتماد خطة بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان وموزعى الخدمات وبدعم من القوى الامنية والقضاء لمتابعة المخالفين. وشدد فياض على ضرورة زيادة قيمة الفواتير لتغطية الجزء الأكبر من التكلفة لمؤسسة كهرباء لبنان التى ستزود المواطنين بالكهرباء بتكلفة أرخص، مؤكدا أن الكهرباء ستكون لنحو 75 % من المشتركين بتكلفة أقل من 14 سنتا للكيلواط / ساعة، كما ستكون التكلفة المتوقعة للمنزل أقل بنحو 60% من تكلفة المولدات الخاصة.

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