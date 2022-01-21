الكاظمى يوجه بإجراء تحقيق حول حادث العظيم وملاحقة فلول داعش

وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، إن "الكاظمى وجه بإجراء تحقيق عاجل بالحادث الإرهابى الذى أسفر عن استشهاد (11) مقاتلا، بينهم ضابط من السرية الأولى فى لواء المشاة الثانى بالفرقة الأولى بالجيش العراقى فى منطقة أم الكرامى بناحية العظيم فى محافظة ديالى".
وأشار رسول إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة شدد على الالتزام بأعلى درجات التأهب، لدحر خطط الجماعات الإرهابية، وتنفيذ عمليات كبيرة فى المناطق التى يستخدمها أعضاء تنظيم داعش الإرهابى، وسرعة التحرك لإنزال القصاص العادل بحق الإرهابيين الذين أقدموا على هذا العمل الجبان وملاحقتهم أينما كانوا".
وأضاف ناطق الجيش العراقى: "الكاظمى أكد أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة ستزيد القوات المسلحة إصرارًا على ملاحقة جيوب تنظيم داعش الخبيث، واجتثاث بقاياه من كل مكان على أرض العراق".
وكانت قيادة العمليات العسكرية غرب نينوى طمأنت العراقييين، اليوم الجمعة، إلى أن الإرهابيين الهاربين من السجون السورية لا قدرة لهم على تجاوز حدود العراق.
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