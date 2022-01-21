روسيا: لا نخشى أحدًا وننتظر ردًا مكتوبا من واشنطن

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، أكد ريابكوف أن روسيا تتهم الولايات المتحدة بالمسؤولية عن اقتراب العلاقات الثنائية من نقطة حرجة، لكنها فى الوقت ذاته تأمل فى إقناع واشنطن بتغيير أسلوبها.
وتترقب الأطراف اجتماعًا لوزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ونظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، فى جنيف، وسط مخاوف غربية من غزو روسى لأوكرانيا.
ورغم نفى روسيا لتلك المزاعم، إلا أنها تقول فى الوقت إنه إنها "قد تقوم بعمل عسكرى لم تحدده ما لم يتم تلبية قائمة مطالبها، التى تشمل تعهدًا من حلف شمال الأطلسى بعدم ضم أوكرانيا بأى حال".
ولدى وصوله إلى جينيف، اليوم الجمعة، للمشاركة فى الاجتماع مع الدبلوماسيين الأمريكيين، قال ريابكوف إن "بلده لا يخشى أحدًا، ولا حتى الولايات المتحدة".
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