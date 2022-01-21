طريقة تجديد استمارة بطاقة ثقة إلكترونياً

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عمر شويل - جدة بطاقة ثقة الإماراتي هي بطاقة تم صنعها من أجل أن تكون تأمين صحي لكل المواطنين الإماراتيين المتواجدين داخل الإمارات العربية المتحدة, وهو تأمين صحي شامل يتم به معالجة المواطنين الإماراتيين بشكل في عام لك في إعانة من الدولة, وفي ظل سعي دولة الإمارات في توفير كل سبل الراحة لمواطنيها فقد تم صنع خدمة إلكترونية لكي يتمكن صاحب التأمين الصحي بالإمارات أن يقوم بتجديد استمارة بطاقة ثقة وذلك وهو جالس في بيته, ولابد علي كل شخص يستفيد من برنامج ثقة ( التأمين الصحي) أن يقوموا بتجديد استمارة البطاقة وذلك لضمان استمرار دعم الحكومة للتأمين الصحي للشخص المستفيد منه.

تجديد استمارة بطاقة ثقة ( التأمين الصحي) بطريقة إلكترونية

تتميز بطاقة ثقة أنها تقدم دعم في الكثير من النواحي الطبية والتي تكون ضمن التأمين الصحي وعلي سبيل المثال لا الحصر القيام بعمليات جراحية إعطاء أدوية وعلاجات وهكذا من خدمات طبية.

القيام بتحميل تطبيق بطاقة ثقة من خلال المتجر الخاص بهاتفك.

اختيار أيقونة اشترك في برنامج ثقة.

قم بإحضار الهوية الشخصية وأخذ صورة منها علي الوجهين وذلك علي هاتفك بنظام الاسكنر, لتقوم بعدها برفعها علي التطبيق علي أن يتم رفع الواجهة في الأول والخلفية يتم رفعها ثانياً.

قم برفع وكتابة رقم الميلاد ورقم الهوية الشخصية.

قوم بملء بعض البيانات الأخرى وعلي سبيل المثال لا الحصر كتابة البريد الإلكتروني, كتابة رقم الهاتف الشخص, كتابة الاسم الأول والأخير للمستفيد, كتابة رقم مرور تكون انت فقط علي علم به, ثم يتم تأكيد كلمة المرور مرة أخرى.

بعد الانتهاء من عملية إدخال البيانات قم بوضع علامة صح علي خيار الشروط والأحكام.

النقر علي كلمة تسجيل.

الأوراق المطلوبة لتجديد بطاقة ثقة الإماراتية

تم تحديد أوراق ومستندات من قبل وزارة الصحة الإماراتية لكي يتم جلبها ورفعها علي تطبيق ثقة الإماراتي, والأوراق المطلوبة هي.