شراء تذاكر مونديال قطر كأس العالم بالتفصيل FIFA 2021

شراء تذاكر مونديال قطر، بدأت الفيفا طرح مبيعات التذاكر عبر منصاتها لنهائيات كأس العالم مونديال قطر 2022 التي تستضيفها الدوحة، وجاءت أسعار التذاكر منخفضة بحدود 11 دولار السكان الأصليون والمقيمين، وسط ضبابية حيال إجراءات قدوم الوافدين في ظل ما تشهده الدولة الخليجية من قوانين الحجر الصحي واستصدار “بطاقة هيا” لدخول الملاعب والتي تعكس بيانات صاحبها من بينها شهادة تطعيم كورونا.

كأس العالم

بالرغم ان التقدم بطلب شراء تذاكر مونديال قطر 2022 أكثر سهولة وسيحظى مبدئيا بالموافقة، ولكن هذا لا يعني ضماناً من الفيفا بحصول الشخص على تلك التذاكر التي يطلبها او بشكل آخر نفس فئة التذاكر بخلاف لو استوفيت الشروط وتمت عملية الدفع بنجاح، ولكن ستندرج ضمن الطلبات المعلقة لحين تاريخ أقصاه مارس 2022 لإبلاغك بالنتيجة عندها، وخلال فترة مبيعات التذاكر سيتَم أجراء السحب العشوائي في حال تكررت طلبات ذات فئة التذكرة من مشجعي كأس العالم وسيكون بإمكان المستفيد التعديل او الإلغاء خلال المدة الزمنية لمبيعات التذاكر والتي تنتهي في 8 فبراير.

وخصصت الفيفا رابط حجز تذاكر المونديال ضمن بدء المرحلة الأولى لمبيعات التذاكر اعتبارا من الأربعاء 19 يناير.

كيف تعرف نتيجة قبول شراء تذاكر مونديال قطر

ستقوم الفيفا بإخطارك بنتيجة طلب تذكرتك عبر البريد الإلكتروني بعد سحب الاختيار العشوائي لتذاكر كأس العالم، وذلك في موعد أقصاه 8 مارس 2022، ويمكنك التحقق من حالة وتفاصيل تذاكرك في أي وقت بعد القرعة، يرجى إتباع الخطوات التالية لمعرفة نتائج كأس العالم:

ادخل إلى موقعFIFA.com/tickets اختر كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ انقر على “طلبي للحصول على التذكرة” سجّل دخولك إلى حسابك على تذاكر FIFA، وتحقق من وضع وتفاصيل تذاكرك.

طريقة التسجيل في فيفا وحجز تذاكر كأس العالم fifa مونديال قطر 2022