الثلاثاء.. المستشار الألمانى يلتقى الرئيس الفرنسى فى برلين

وأضافت أن الاجتماع سيناقش القضايا الدولية الحالية، كما سيتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات.
يشار إلى أن فرنسا قد تسلمت رئاسة الاتحاد الأوروبى ببرنامج طموح لأوروبا "قوية" و"ذات سيادة"، لستة أشهر، وسط تحديات كبيره أهمها وباء كورونا والانتخابات الرئاسية المزمع عقدها فى أبريل المقبل فضلا عن اللزمه الروسية الأوكرانية.
وقد تسلمت فرنسا الرئاسة بداية العام الحالى من سلوفينيا التى كانت ترأس المجلس الأوروبى منذ الأول من يوليو على أن تسلمها فى النصف الثانى من السنة إلى التشيك.
فيما تسلمت المانيا رئاسة مجموعه السبع منذ بدايه العام وهى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لمدة عام واحد.
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