وحسبما نقلت الوكالات، قال جوتيريش، إنه "تزامنا مع بداية ولايته الثانية كأمين عام للأمم المتحدة، أن النداء من أجل السلام الذى أصدره فى أول يوم له فى المنصب الأعلى للأمم المتحدة فى 1 يناير 2017، وأولوياته فى فترة ولايته الأولى، لمحاولة منع الصراعات ومعالجة عدم المساواة العالمية، وأزمة كوفيد-19، والاحتباس الحرارى، لم تتغير".
وأضاف جوتيريش: "الأمين العام للأمم المتحدة لا يملك أى سلطة.. قد يكون لى تأثير. أستطيع أن أقنع. يمكننى التوسط، لكن ليس لدى سلطة".
وأشار الأمين العام إلى أنه تحدث، هذا الأسبوع، إلى مبعوث الاتحاد الإفريقى، أولوسيجون أوباسانجو، ومرتين مع الرئيس الكينى، أوهورو كينياتا، ومرة مع رئيس الوزراء الإثيوبى، أبى أحمد، فى محاولته لوقف الأعمال العدائية فى إثيوبيا بين الحكومة والقوات فى منطقة تيجراى المحاصرة.
وأضاف جوتيريش: "آمل أن نكون فى وضع قد يصبح من الممكن خلاله قريبا وقف الأعمال العدائية، وهذا هو ما أركز فيه معظم جهودى".
وكان جوتيريش قال قبل أن يصبح رئيسا للأمم المتحدة، إنه تصور منصبه الجديد على أنه "منظم ووسيط وبانى جسور، وطرف نزيه للمساعدة فى إيجاد الحلول التى تفيد الجميع".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العالم أسوأ.. تعليق صادم من الأمم المتحدة عن كورونا والمناخ والصراعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.