العالم أسوأ.. تعليق صادم من الأمم المتحدة عن كورونا والمناخ والصراعات

جدة - نرمين السيد - اعتبر أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن عالم اليوم أسوأ مما كان عليه قبل 5 سنوات، معللاً ذلك بجائحة كورونا وأزمة المناخ، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التى أثارت صراعات فى أماكن عديدة.





وحسبما نقلت الوكالات، قال جوتيريش، إنه "تزامنا مع بداية ولايته الثانية كأمين عام للأمم المتحدة، أن النداء من أجل السلام الذى أصدره فى أول يوم له فى المنصب الأعلى للأمم المتحدة فى 1 يناير 2017، وأولوياته فى فترة ولايته الأولى، لمحاولة منع الصراعات ومعالجة عدم المساواة العالمية، وأزمة كوفيد-19، والاحتباس الحرارى، لم تتغير".

وأضاف جوتيريش: "الأمين العام للأمم المتحدة لا يملك أى سلطة.. قد يكون لى تأثير. أستطيع أن أقنع. يمكننى التوسط، لكن ليس لدى سلطة".

وأشار الأمين العام إلى أنه تحدث، هذا الأسبوع، إلى مبعوث الاتحاد الإفريقى، أولوسيجون أوباسانجو، ومرتين مع الرئيس الكينى، أوهورو كينياتا، ومرة مع رئيس الوزراء الإثيوبى، أبى أحمد، فى محاولته لوقف الأعمال العدائية فى إثيوبيا بين الحكومة والقوات فى منطقة تيجراى المحاصرة.

وأضاف جوتيريش: "آمل أن نكون فى وضع قد يصبح من الممكن خلاله قريبا وقف الأعمال العدائية، وهذا هو ما أركز فيه معظم جهودى".

وكان جوتيريش قال قبل أن يصبح رئيسا للأمم المتحدة، إنه تصور منصبه الجديد على أنه "منظم ووسيط وبانى جسور، وطرف نزيه للمساعدة فى إيجاد الحلول التى تفيد الجميع".