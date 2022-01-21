الأوراق المطلوبة لطلب الاسترحام بدولة الإمارات

قامت الحكومة الإماراتية عن طريق الهيئة الاتحاديّة للهوية والجنسيّة والجمارك وأمن المنافذ بإنشاء خدمة إلكترونية تسمي الاسترحام, وهي خدمة تم تخصيصها إلي المقيمين الأجانب الذين يقيمون بشكل غير قانوني داخل دولة الإمارات, وذلك من ضمن حالات الإقامة غير القانونية هي عندما تنتهي مدة الإقامة داخل الإمارات وما زال الشخص متواجد داخل الدولة, ويتعرض هذا الشخص نتيجة لذلك إلي توقيع عليه غرامات مالية وغرامات آخري, فيمكن في هذا الوقت أن يقوم الشخص بالاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية وتقديم طلب استرحام من أجل رفع الغرامات التي تم توقيعها عليه نتيجة مخالفته للإقامة.

مراحل طلب استرحام من دولة الإمارات

الدخول علي موقع الإدارة العامّة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارة دبي.

القيام بعملية الدخول إلي الخدمات الإلكترونية, ومن خلال الاختيار السابق تقوم بالضغط على طلب إعفاء من مخالفات الإقامة دبي.

الضغط علي جملة أبدا الخدمة.

قم بتسجيل الدخول عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم رفع كل الأوراق والمستندات المطلوبة علي الموقع.

ملء جميع الخانات الفارغة والتي تحتوي علي معلومات عن المتقدم.

الضغط على تقديم, ليتم النظر في طلبك ومراجعته من قبل الأشخاص المسؤولين ليتم الرد عليك فيما بعد.

أوراق طلب الاسترحام بدولة الإمارات

إحضار صورة من كلا من ( شهادة الميلاد- الإقامة – جواز السفر) تقديم طلب الاسترحام ويكون بالصيغة المناسبة, وعند التقدم علي بطلب الاسترحام لابد من دفع رسوم الحصول علي هذه الخدمة وبيان إيصال سداد رسوم الاستفادة من خدمة الاسترحام. بيان وسائل التواصل مع الشخص المتقدم بطلب الاسترحام.

مراحل الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة

يمكنك الاستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بك في أي وقت, وذلك لتجنب انتهائها وتعرضك علي غرامات.