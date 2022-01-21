الجيش ينعى النقيب لؤي عبيدات من مرتبات الدفاع الجوي الميداني

دوت الخليج :- نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، النقيب لؤي علي عبد الله عبيدات، من مرتبات كتيبة الدفاع الجوي الميداني/52 الملكية، والذي وافته المنية فجر الأربعاء، أثناء قيامه بواجبه الرسمي داخل الوحدة. وقالت القوات المسلحة في بيان إن "القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وإذ تنعى الفقيد لتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحُسن العزاء، إنه سميع مجيب الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون".

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