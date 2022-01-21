عاجل.. مجلس الأمن الدولى يدين الهجوم الحوثى الإرهابى على الإمارات

جدة - نرمين السيد - وكانت شرطة إمارة أبوظبى أعلنت الاثنين الماضى، اندلاع حريق، ما أدى إلى انفجار فى 3 صهاريج نقل محروقات بترولية فى منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، إضافة لوقوع حادث حريق بسيط فى منطقة الإنشاءات الجديدة فى مطار أبوظبى الدولى.

وأدى الحريق إلى وفاة 3 أشخاص "هنديان وباكستانى" وإصابة 6 فى انفجار صهاريج المحروقات فى أبوظبى، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعت فى المنطقتين قد تكون تسببت فى الانفجار والحريق.

من جهتها، أعلنت ميليشيات الحوثى مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابى، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسمها.