رومانيا ترفض مطالبة روسيا بسحب قوات الناتو من أراضيها

جدة - نرمين السيد - أكدت بوخارست، اليوم الجمعة، أنه من غير المقبول أن تطلب روسيا سحب قوات حلف شمال الأطلسى من الأراضى الرومانية، وهو ما جاء فى إطار اتفاقية تطالب موسكو بإبرامها لخفض التصعيد العسكرى فى الأزمة الأوكرانية.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال بيان لوزارة الخارجية الرومانية، إن "مثل هذا الطلب غير مقبول، ولا يمكن أن يكون جزءًا من مواضيع التفاوض". وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت فى وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الضمانات الأمنية التى طلبتها موسكو من الغرب تشمل إلزام قوات حلف شمال الأطلسى "الناتو" بمغادرة رومانيا وبلغاريا، فى إطار ضمانات ملزمة قانونا بوقف توسع الناتو شرقا، والعودة إلى حدود عام 1997. وردا على سؤال بشأن ما سيعنيه ذلك بالنسبة لبلغاريا ورومانيا اللتين انضمتا إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، بعد عام 1997، قالت الخارجية الروسية إن موسكو تريد سحب جميع القوات الأجنبية والأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى من البلدين

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