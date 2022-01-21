جدة - نرمين السيد - هدد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الجمعة، برد الولايات المتحدة على "أى هجوم روسى حتى لو لم يكن عسكريًا"، مؤكدًا أنه طلب من روسيا سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، أكد بلينكن بعد محادثات صريحة وجوهرية مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، فى جنيف، أن واشنطن ستعرض "أفكارًا على شكل رد خطى على موسكو فى الأسبوع المقبل، موضحًا أن الحوار مع موسكو سيتواصل". كما أشار وزير الخارجية الأمريكى إلى أنه "طلب من روسيا أن تثبت أنها لا تخطط لغزو أوكرانيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية أمريكا: سنرد على أى هجوم روسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.