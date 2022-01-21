6 إصابات بالرصاص المعدنى خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى بكفر قدوم

جدة - نرمين السيد - أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت اليوم الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.





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