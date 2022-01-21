عروض الويكند من أسواق العثيم لمدة يومان بأقوي العروض المنزلية

أسواق العثيم تقدم أقوى العروض الويكند ولمدة يومان الجمعة والسبت من كل أسبوع بتخفيضات وخصومات رائعة تسوق من فروع العثيم وقم بشراء متطالبت منزلك بأسعار مجنونة غير متوفره بهايبر أخر تقدم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية والأدوات المنزلية، ويوجد أيضاً أجهزة كهربائية منزلية بأكبر الخصومات، وتقدم أيضاً تشكيلة متنوعة من أواني المطبخ متوفر العرض بجميع الفروع وحتى نفاذ الكمية.

عروض الويكند من أسواق العثيم لمدة يومان

يوجد لحم عجل بلدي طازج بدون عظم لمدة يومين بقسم اللحوم سعر الكيلو 45.95 ريال سعودي بدلاً من 57.95 ريال سعودي.

لعشاق الجبنة القريش والذين يتبوعن نظام غذائي سليم والتي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم لبناء جسم قوي سعر الكيلو جبن الوادي فريش 20.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال سعودي.

أشتري كوسة خضراء طازجة من قسم الخضروات وحضري ألذ شوربة خضار للتدفئة بفصل الشتاء سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي بدلاً من 6.45 ريال سعودي.

متوفر جزر مستودر حضري منه أشهي الأكلات والسلطات والمربات التي يعشق تناولها أفراد عائلتك سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي بدلاً من 7.95 ريال سعودي.

تناوي في الصباح ثلاث حبات من التمر أتباعاً لسنة رسول الله لكي تزيدك نشاطاً وتقوى مناعتك يوجد تمر تمارا سكري رطب كيلو بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 20.95 ريال سعودي.

شوكولاتة غندور تقدم لكٍ علب متنوعة بها 12 حبة سعر العلبة 6.95 ريال سعودي بدلاً من 13.95 ريال سعودي.