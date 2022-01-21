اهم الخطوات والشروط للحصول على التمويل الشخصي من كردتلي مؤسسة كردتلي هي التى تقدم الحلول التمويلية التي تناسب متطلبات الجمهور المختلفة وتكون مناسبة للأحكام الإسلامية وأيضا تم ترخيصها من مؤسسة النقد العربي السعودي وتتميز هذة المؤسسة عن غيرها بعروضها التمويلية التى تقوم بتقديمها للمواطنين بالسعودية حيث تقدم المنصة تمويل شخصي يصل إلى ثلاثين ألف ريال سعودي يمكن سدادهما على مدار خمسة سنوات متتالية أو على حسب الفترة التي تعتبر مناسبة لصاحب القرض كما تقدم مزايا اخرى للتمويل بالتقسيط مثل تمويل الأفراد أونلاين أو التمويل للشركات السعودية وتقديم الحلول المالية المناسبة للمتعثرين في الدفع.

خطوات الدخول للتمويل الشخصي من كردتلي

نبدأ بالدخول إلي الموقع الرسمي لمنصة كردتلي ونسجل الدخول وذلك بإنشاء حساب جديد على المنصة ثم التوجه إلى القائمة الرئيسية للموقع ثم القيام باختيار التمويل الشخصي.

نسجل البيانات المطلوبة في الموقع حيث يطلب مستندات رسمية ويكون من ضمنها الهوية الوطنية وصورة من بطاقتك الائتمانية والتي يتم التمويل من خلالها.

ثم نرفع الطلب حتى يتم مراجعته بواسطه المؤسسة ثم يقوموا بالموافقة عليه.

رابط التسجيل على تمويل كردتلى

نبدأ بالدخول إلى منصة كردتلى من داخل السعودية فنحصل على النتيجة الأولى بدون إعلانات.

نقوم بالنزول أسفل الصفحة نجد مبلغ التمويل والفترة الزمنية لسداد أقساط التمويل الفردية.

نختار منهم القرض المرغوب اخذة ثم ننتقل إلى اختيار الجنسية أجنبي أو سعودي.

ثم نعمل علي توظيف أرباب العمل أو العاملين لحسابهم الخاص أو المدنيين والمتقاعدين والعسكريين.

ثم نختار البنك المراد التسجيل به فعند الرغبة في التمويل بدون تحويل الراتب نضغط اعلي مربع بدون تحويل الراتب والضغط ايضا على مربع التوافق مع الشريعة ثم الضغط علي كلمة تطبيق الآن.

اهم الشركات التمويلية غير البنوك

شركة البيت الوطني. الشركه الوطنية للتمويل. شركه متاجر للتمويل. شركة نايفات للتمويل. منصة متقدمة. الشركة السعودية للتمويل. شركة المرابحة المرنة.

التمويل الشخصي الجديد من منصة كردتلى