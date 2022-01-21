موقع استبدال اكواد فري فاير 2022 موقع قارينا الرسمي للحصول علي العديد من المكافئات والهدايا

موقع استبدال اكواد فري فاير 2022 من الموقع الرسمي للعبة free fire بطريقة آمنه ومضمونة للحصول علي العديد من الجوائز والجواهر، تأتي عملية استبدال أكواد فري فاير ضمن المراتب الأولى في الأهمية بالنسبة للعبة، وذلك لما تعمل عليه هذه العملية من منح الجوائز العديدة للاعبين، وذلك من خلال الاستبدال للعديد من الكودات والحصول التلقائي تبعا الى ذلك الحصول على المزيد أيضا من الجواهر فضلا عن كميات أخري من الذهب والماس.

موقع استبدال اكواد فري فاير

هناك خطوات سهلة وبسيطة وموضحة لعملية استبدال اكواد فري فاير من الموقع الرسمي للعبة كل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية:

تبدأ الخطوات بالدخول في مركز غارينا Garena.

قم بكتابة الكود والذي يتكون من عدد 12 مؤلفة من حروف وأرقام.

اضغط على أيقونة الردهة التي تكون في داخل اللعبة كلمة vault.

سوف يقوم موقع قارينا فري فاير بعد انتهاء اللاعب من الاجراءات المطلوبة.

بإدخال المكافآت مباشرة في داخل الحساب للاعب.

موقع استبدال الكود فري فاير القديم

استبدال الاكواد هي عملية سهلة وبسيطة إذا قام اللاعب باتباع خطوات هذا الاستبدال.

من خلال الموقع الرسمي للعبة وهو موقع Garena free fire.

إذا يعتبر هذا الموقع المشار اليه هو الموقع الآمن للاستبدال.

والذي يعمل في صدد المحافظة على سرية ما قمت بإدخاله من بيانات شخصية في حسابك.

مع عدم تعرض هذا الحساب لأي من الأضرار.

التي قد تعود عليه من اي من المواقع الأخري المهكرة.

شحن كود فري فاير

شحن كود لعبة Free Fire يتمثل في اتباع اللاعب عدد من الخطوات المتتالية يكون من أهمها مايلي:

الدخول في موقع الشركة المنتجة للعبة وهو موقع جارينا الرسمي.

التسجيل في الموقع عن طريق ادخال حساب الفيس بوك.

اتباع خطوات الشحن من اختيار الدولة وكتابة المعرف id.

ثم كتابة الجواهر اللازمة بالعدد المطلوب مع ادخال المستوي الذي وصلت اليه في اللعبة.

موقع Garena الرسمي للشحن