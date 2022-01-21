نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد قرعة تصفيات كأس العالم الدور الفاصلة 2022 القنوات الناقلة ترقب مصر تونس المغرب الجزائر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، من أهم المواعيد التي تترقبها جماهير الكرة الأفريقية بصفة عامة، وجماهير كلاً من عشاق المنتخبات العربية مصر، المغرب، الجزائر، تونس، بصفة خاصة، وهي المنتخبات العربية المشاركة في الدور الحاسم من التصفيات، ضمن المنتخبات أل 10 التي تأهلت إلي المرحلة النهائية للتصفيات، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تصنيف المنتخبات الأفريقية العشرة المشاركة في الدور الفاصل، وتم تقسيمها إلي مستويين المستوى الأول ويضم المنتخبات أصحاب المراكز الخمس الأولى، والمستوى الثاني أصحاب المراكز من الخامس إلي العاشر، وفيما يلي نظام القرعة وموعدها والقنوات المفتوحة الناقلة.

موعد قرعة تصفيات كأس العالم المرحلة الفاصلة

تقام القرعة غداً السبت الموافق 2022/01/22 في الكاميرون، وتحديداً في مدينة دوالا بالكاميرون على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية، وفيما يلي الموعد بتوقيت الدول العربية المختلفة.

15.00 : – الثالثة بتوقيت غرينتش.

16.00 : – الرابعة مساءً بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

17.00 : – الخامسة بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

18.00 : – السادسة بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين، العراق.

19.00 : – السابعة مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

القنوات الناقلة قرعة المرحلة الفاصلة لتصفيات كأس العالم

تنقل القرعة عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، من خلال قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على يوتيوب، وأيضاً تنقل القرعة عبر شاشة قناة bein sports news القطرية، المالك الحصري لنقل القرعة فضائياً.

نظام قرعة المرحلة الفاصلة من التصفيات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن نظام القرعة، وهو وضع كرات بها أسماء المنتخبات أصحاب التصنيف ألأول في وعاء، والمنتخبات أصحاب التصنيف الثاني في وعاء مختلف، ويتم سحب كرة من الوعاء الأول وكرة من الوعاء الثاني، ليتحدد طرفي المباراة، وحدد أن المباراة الحاسمة مباراة العودة تكون على ملاعب المنتخبات أصحاب التصنيف الأول.

تصنيف المنتخبات الأفريقية الواصلة للمرحلة الفاصلة

التصنيف الأول : – السنغال، الجزائر، المغرب، تونس، نيجيريا. التصنيف الثاني : – مصر، الكاميرون، غانا، الكونغو الديمقراطية، مالي.

موعد مباريات الدور الحاسم من التصفيات

أعلن الاتحاد الدولي أن مباريات الدور الفاصل المباراة الأولى مباراة الذهاب والإياب، ستقام في الفترة من 24-29 من شهر مارس القادم.