رئيس البرلمان العراقى: العمليات الإرهابية تتطلب ردا قويا لعدم تكرارها

جدة - نرمين السيد - وقال الحلبوسى -على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وفقًا لقناة (السومرية نيوز)- إن "تصاعد العمليات الإرهابية التى تستهدف قواتنا العسكرية والأمنية، يتطلب ردًا قويًا وعملًا استخباريًا مبادرًا واستباقيًا بمستوى الخطر الذى يهدد أمن الوطن والمواطن".

وأضاف الحلبوسى أن ملاحقة فلول تنظيم داعش ودك أوكارهم وتسليح أبناء المناطق وتدريبهم سيكون كفيلًا بعدم تكرار هذه الحوادث الإجرامية.

وكانت قيادة عمليات ديالى قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم الجمعة، مقتل 11 عنصرًا بينهم ضابط برتبة ملازم من قوات الجيش فى منطقة حاوى العظيم بمحافظة ديالى جراء حادث إرهابى من قبل عصابات داعش الإرهابية.