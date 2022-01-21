جدة - نرمين السيد - وذكرت القيادة -فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية- أنه "لتعزيز الأمن والاستقرار فى عموم مناطق العاصمة بغداد وتكثيف عمليات البحث والتفتيش ومتابعة تحركات العناصر الإرهابية، تمكنت قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطرة ومن المنفذين لجريمة (سبايكر)".
وأضافت أنه تم ضبط المتهم بعد رصد تحركاته ضمن قاطع المسؤولية وتدقيق اسمه ضمن قاعدة بيانات المطلوبين للقضاء وفق المادة 4/1 إرهاب، كما تم ضبط عدد من الأسلحة والأعتدة شرقى العاصمة بغداد.
جدير بالذكر أنه قتل أكثر من 1700 عسكرى عراقى فى مجمع القصور الرئاسية فى الحادثة المسماة "جريمة سبايكر" بعد اجتياح تنظيم "داعش" للعراق فى العاشر من يونيو 2014.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: القبض على أحد منفذى جريمة «سبايكر» فى بغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.