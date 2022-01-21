رابط تسجيل دعم الكهرباء الأردن 2022 منصة دعم الكهرباء بالأردن kahraba.gov.jo تفاصيل

رابط تسجيل دعم الكهرباء الأردن، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً عقب انطلاق التسجيل بالأردن للاستفادة من التعريفة المدعومة للكهرباء، حيث تهتم المملكة الأردنية الهاشمية بالمواطن الأردني ورفع العبء عن كاهلة، بعد التأثيرات المباشرة للنمو الاقتصادي للأردن بل والعالم خلال الفترة الأخيرة، حيث يتأثر المواطن مباشرةً بما يحدث من تداعيات داخلية وخارجية، وخلال الفترة الأخيرة كان لانتشار فيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين والوفيات، له تأثير سلبي على دخل المواطن في الأردن ومختلف دول العالم، لذلك حرصت المملكة على تقديم الدعم بمختلف الخدمات المقدمة للمواطن ومنها دعم الكهرباء، فكان انطلاق رابط منصة دعم الكهرباء للحصول على التعريفة المدعومة حسب الشرائط التي تم تحديدها للاستفادة من هذا الدعم.

رابط منصة دعم الكهرباء الأردن

الدخول على الموقع الإلكتروني “kahraba.gov.jo“.

الضغط على بدء التسجيل.

ملئ البيانات المطلوبة.

النقر على مربع التعهد والإقرار.

الضغط على حفظ.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم الكهرباء 2022

رقم دفتر العائلة للمستفيد مع تحديد شركة الكهرباء التابع لها العداد.

الرقم الوطني لرب الآسرة الأردني أو الأردنيات المتزوجات من أجانب.

رقم الاشتراك الموجود في إيصال الكهرباء.

بيانات المستفيد كاملة وصحيحة “الاسم كامل، رقم الجوال، الرقم الوطني، رقم العداد، نوع السكن”.

تسجيل دعم الكهرباء الأردن

قامت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن بالأردن، بتفعيل رابط تقديم دعم الكهرباء لاستقبال الراغبين في الاستفادة من التعريفة المدعومة للكهرباء، وقد بلغ عدد المسجلين على المنصة حتي الآن أكثر من 416688، حيث بلغت نسبة المسجلين الأردنيين حوالى 98.62%، ونسبة المسجلين من أبناء قطاع غزة حوالى 1,3%، وسوف يتم تفعيل الاستفادة من دعم الكهرباء على القطاع المنزلي بدايةً من شهر أبريل القادم.

أنواع الدعم المقدم على الكهرباء

الدعم المباشر :- وهو مخصص للمشتركين الذين يتراوح استهلاكهم بين “51-200” ك.و.س شهرياً، يتم خصم 2,5 دينار من قيمة الفاتورة مباشرةً، وإذا كان الاستهلاك الشهري يتراوح بين “201-600” ك.و.س شهرياً، يتم خصم 2 دينار من قيمة الفاتورة، على أن يستثني من هذا الخصم اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي “العمارات السكنية”.

دعم حسب الاستهلاك :- من خلال تقسيم الدعم لثلاث شرائح وتفصيلها كالتالي.