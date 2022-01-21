جاهز رابط تقديم جامعة الكويت تسجيل طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الثاني 2022 portal.ku.edu.kw

رابط تقديم جامعة الكويت الفصل الدراسي الثاني 2022، من أهم كلمات البحث خلال الساعات الأخير، عقب إعلان إدارة جامعة الكويت عن موعد فتح التسجيل لطلبات الالتحاق للفصل الدراسي الثاني 2022، وحددت المستندات المطلوبة للتقديم عبر الرابط الإلكتروني للتسجيل والقبول بالجامعة، وحرصاً من موقعنا ثقفني على عرض تفاصيل الخبر، نضع بين أيديكم رابط التسجيل بجامعة الكويت، حتي يتمكن الطلاب الراغبين في الالتحاق بأحد كليات الجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 2021-2022، التقدم خلال المواعيد المحددة والتي سوف نوضحها خلال السطور التالية بالتفصيل.

رابط التقديم بجامعة الكويت

الدخول على الموقع الإلكتروني “kuwebcont.ku.edu.kw“.

أو الدخول المباشر على “portal.ku.edu.kw“.

كتابة اسم المستخدم أو الرقم المدني.

إدخال كلمة السر.

النقر على تسجيل دخول.

الاطلاع على التعليمات.

الضغط على طلب الالتحاق.

تحديد الرغبات.

كتابة البيانات كاملة وصحيحة.

النقر على الإقرار بعدم العمل في أي جهة حكومية أو تلقي مساعدات مالية.

مراجعة البيانات ثم رفع المستندات المطلوبة بصيغة pdf.

طباعة الطلب بالرقم المدون عليه للتمكن من معرفة نتيجة القبول من خلاله.

موعد تسجيل طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الثاني 2022

يبدأ التسجيل للالتحاق بجامعة الكويت الفصل الدراسي الثاني 2022، من يوم السبت الموافق 22 يناير 2022، ويستمر حتي يوم الإثنين الموافق 31 يناير 2022، وذلك للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات، ومواطني دول مجلس التعاون، على أنه تم تحديد مواعيد للتقديم لعدد من الفئات في صالة القبول والتسجيل نوضحها لكم فيما يلي.

مواعيد الفئات التي تقدم من خلال صالة القبول والتسجيل