نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاهز رابط تقديم جامعة الكويت تسجيل طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الثاني 2022 portal.ku.edu.kw في المقال التالي
رابط تقديم جامعة الكويت الفصل الدراسي الثاني 2022، من أهم كلمات البحث خلال الساعات الأخير، عقب إعلان إدارة جامعة الكويت عن موعد فتح التسجيل لطلبات الالتحاق للفصل الدراسي الثاني 2022، وحددت المستندات المطلوبة للتقديم عبر الرابط الإلكتروني للتسجيل والقبول بالجامعة، وحرصاً من موقعنا ثقفني على عرض تفاصيل الخبر، نضع بين أيديكم رابط التسجيل بجامعة الكويت، حتي يتمكن الطلاب الراغبين في الالتحاق بأحد كليات الجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 2021-2022، التقدم خلال المواعيد المحددة والتي سوف نوضحها خلال السطور التالية بالتفصيل.
رابط التقديم بجامعة الكويت
- الدخول على الموقع الإلكتروني “kuwebcont.ku.edu.kw“.
- أو الدخول المباشر على “portal.ku.edu.kw“.
- كتابة اسم المستخدم أو الرقم المدني.
- إدخال كلمة السر.
- النقر على تسجيل دخول.
- الاطلاع على التعليمات.
- الضغط على طلب الالتحاق.
- تحديد الرغبات.
- كتابة البيانات كاملة وصحيحة.
- النقر على الإقرار بعدم العمل في أي جهة حكومية أو تلقي مساعدات مالية.
- مراجعة البيانات ثم رفع المستندات المطلوبة بصيغة pdf.
- طباعة الطلب بالرقم المدون عليه للتمكن من معرفة نتيجة القبول من خلاله.
موعد تسجيل طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الثاني 2022
يبدأ التسجيل للالتحاق بجامعة الكويت الفصل الدراسي الثاني 2022، من يوم السبت الموافق 22 يناير 2022، ويستمر حتي يوم الإثنين الموافق 31 يناير 2022، وذلك للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات، ومواطني دول مجلس التعاون، على أنه تم تحديد مواعيد للتقديم لعدد من الفئات في صالة القبول والتسجيل نوضحها لكم فيما يلي.
مواعيد الفئات التي تقدم من خلال صالة القبول والتسجيل
|التاريخ
|الفئات
|يومي الثلاثاء والأربعاء 25-26 يناير 2022
|الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من خارج الكويت
|الخميس الموافق 27 يناير 2022
|فئة الطلبة غير الكويتيين “أبناء الشهداء، أبناء وأزواج الدبلوماسيين، منح الطلبة المتفوقين، أبناء وأزواج هيئة التدريس بالجامعة”
|الأحد الموافق 30 يناير 2022
|الطلبة غير الكويتيين “أزواج الكويتيين، أبناء وأزواج مدرسي اللغات والعاملين بالجامعة، أبناء وأزواج أعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة”
|الإثنين الموافق 31 يناير 2022
|جميع الفئات السابق ذكرها
موعد اعتماد قبول خريجي الثانوية الأمريكية والإنجليزية بجامعة الكويت
يكون موعد إعلان قبول الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات، الحاصلين على الثانوية الأمريكية والإنجليزية، الذين تقدموا عبر الرابط الإلكتروني للقبول والتسجيل بجامعة الكويت، من الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022 حتي الخميس 3 فبراير 2022.
التسجيل في جامعة الكويت
عمليات بحث مكثفة تتم حالياً لمعرفة الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل في جامعة الكويت.
حتي يتمكن الطلاب الراغبين في الالتحاق بالدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2022، من الدخول للجامعة التي تحتل مكانة كبيرة لدي الكويتيين، فهي توفر نظام للدراسة على أعلى مستوي من التقدم وتتنافس مع كبري الجامعات العربية والعالمية، لتخريج جيل قادر على خدمة البلاد ورفعة شأن الدولة في مختلف المحافل الدولية.
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