نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة تقويم التعليم السعودية تمنح موظفيها إذن ثلاثة مرات بمناسبة العودة الحضورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية أعلنت عن منح الموظفين بها إذن ثلاثة مرات مع العودة الحضورية للطلبة والطالبات، تصل مدة الإذن إلى أربعة ساعات في اليوم، من أجل مرافقة الموظفين لأبنائهم في المرحلتين، المرحلة الابتدائية، ومرحلة رياض الأطفال، وفيما يلي سوف نوضح لكم تفاصيل إذن هيئة تقويم التعليم، وموعد العودة الحضارية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

تفاصيل إذن هيئة تقويم التعليم السعودية

أوضحت هيئة تقويم التعليم السعودي أن الاذن المسموح به لموظفيها مدته أربعة ساعات فقط، على مدار أربعة أيام، خلال أول أسبوعين من العودة الحضارية، لكلا من المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وذلك من أجل تمكين كلا من الآباء والأمهات من التواجد مع أبنائهم خلال هذه الفترة، وذلك تقديراً من هيئة تقويم التعليم السعودي، لكلا من الزملاء والزميلات الآباء منهم والأمهات، نتيجة لشعورها بمدى مسئوليتهم التربوية تجاه أبنائهم وبناتهم، ومن أجل تشجيع أبنائهم مع العودة الحضورية على التأقلم مع الأجواء الدراسية بمدارسهم.

هيئة تقويم التعليم السعودية توضح موعد العودة الحضورية بالمدارس للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

كما أعلنت كلا من وزارة التعليم السعودية ووزارة الصحة عن موعد العودة الحضورية، لكلا من طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال يوم الأحد المقبل، الموافق 23 يناير 2022، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أجل عودة آمنة.

بدأ تطبيق تجارب المحاكاة للعودة الآمنة

كانت قد بدأت عدد من مدارس التعليم العام في العديد من المناطق والمحافظات بالمملكة العربية السعودية، بتطبيق تجارب محاكية بهدف ضمان عودة آمنة لعدد من الطلبة في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وذلك من خلال مشاركة أولياء الأمور، واستعدادات مكثفة من الإدارات التعليمية التي تقوم الهيئة بتنفيذها، لتهيأت عودة حضورية آمنة.

سير العملية التعليمية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

أكدت وزارة التعليم السعودية أنها تعمل على متابعة سير العملية التعليمية بكلا المرحلتين رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وذلك وفقا للنماذج التشغيلية المرنة، كما أكدت على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة بروتوكولات والإجراءات الاحترازية الصحية، التي أقرتها هيئة الصحة العامة، للتأكيد على جاهزية جميع المدارس في تطبيق كافة الإجراءات من أجل عودة حضورية آمنة.