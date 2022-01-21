الإمارات تؤكد فى مجلس الأمن على حق الدفاع عن النفس

جدة - نرمين السيد - أشارت مندوبة دولة الإمارات فى مجلس الأمن، إلى أن المجلس أكد أن عدوان الحوثى على دولة الإمارات يشكل تهديدا واضحا للأمن الدولى، وشددت على حق بلادها فى الدفاع عن نفسها.





وفى مؤتمر صحفى لمندوبة دولة الإمارات فى مجلس الأمن، لانا نسيبة، أكدت من نيويورك، حق دولة الإمارات بالدفاع عن نفسها.

وقالت نسيبة خلال المؤتمر الصحفى: " هجوم الحوثيين على أبوظبى لا يهدد الإماراتيين فقط، بل كل دول العالم، كون دول العالم ممثلين بالمقيمين فى دولة الإمارات".

وأضافت نسيبة: "مجلس الأمن أكد أن هذا العدوان الآثم من جانب الحوثيين يشكل تهديدا واضحا للأمن الدولى".

وشددت نسيبة خلال حديثها، أنه على مجلس الأمن محاسبة ميليشيات الحوثى على جرائمها ووقفها فى المستقبل.

وقالت نسيبة: "الصواريخ والمسيرات أطلقها الحوثيون بشكل عشوائى لاستهداف أكبر عدد من المدنيين.. على مجلس الأمن محاسبة ميليشيات الحوثى على جرائمها".

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولى قد أدان "بأشد العبارات" بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التى شنها المتمردون الحوثيون فى اليمن على منشآت فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك فى بيان صدر الجمعة بالإجماع، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

ومن جهتها، قالت رئيسة مجلس الأمن الدولى، منى جول، اليوم الجمعة، إن الاعتداءات الدامية على مدنيين فى دولة الإمارات "ارتكبها وتبناها الحوثيون".