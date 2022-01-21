السفير الأمريكى لدى ليبيا يرحب ببدء عملية توحيد المصرف المركزى

جدة - نرمين السيد - واعتبر نورلاند -بحسب تغريدة للسفارة الأمريكية عبر حسابها على "تويتر" أوردتها وكالة الأنباء الليبية - أن هذه الخطوة ستسهم فى الاستقرار المالى والسياسى فى البلاد. وشجع نورلاند - خلال لقائه محافظ مصرف ليبيا المركزى الصديق الكبير - فريق مصرف ليبيا المركزى على مواصلة العمل بشفافية، والالتزام لإكمال العملية على وجه السرعة. كان مصرف ليبيا المركزى قد أعلن عن انطلاق عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزى، وذلك خلال لقاء بين الكبير ونائبه على سالم الحبرى تم خلاله توقيع عقد مع شركة "ديلويت" لتقديم المساعدة الفنية والاستشارية.

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