نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجة الحرارة في الرياض : السعودية تسجل انخفاض يعد الأول من نوعه في المقال التالي

عمر شويل - جدة درجة الحرارة في الرياض ، السعودية تشهد الآن الجمعة اليوم انخفاض حاد في درجات الحرارة وهذا غير مسبوق منذ سنوات، بينما يغطي الثلج حوالي ستة مدن في شمال البلاد حيث وصلت الحرارة في بعض المدن إلى ثلاثة درجات تحت الصفر وعلى الصعيد الآخر ستشتد البرودة في خلال عطلة نهاية الأسبوع ويتوقع حسب المركز الوطني للأرصاد أنه سوف تسجل العاصمة الرياض في وسط البلاد ثلاث درجات تحت الصفر.

درجة الحرارة في الرياض

السعودية معروفة بأنها واحدة من أكثر دول العالم حرارة لكن مناطق السعودية في الشمال. في الغالب ما تتعرض لموجة برد شديدة خلال فصل الشتاء. كما تؤثر كتل هوائية قطبية قادمة من سيبيريا. وذلك في مناطق كبيرة من المملكة الصحراوية.

“حسين القحطاني” وهو المتحدث باسم مركز الأرصاد الخميس قال :

السعودية سوف تشهد “انخفاض حاد في درجة الحرارة في نهاية الأسبوع في المناطق الشمالية والمناطق الوسطى.

كما استكمل أنه من المتوقع أن الرياض سوف تسجل ما بين درجة إلى ثلاثة درجات تحت الصفر.

كذلك سجلت مدينة “طريف” في يوم الجمعة ثلاث درجات تحت الصفر في شمال البلاد ومدينة طريق هي مدينة عند الحدود مع الأردن، كما أن مدينة القريات التي تقع في الحدود مع الأردن ستسجل درجتين تحت الصفر. كما أن هو ذلك الحال في مدينة حائل في شمال البلاد.

كذلك لم يمنع نزول الحرارة التي وصلت لثماني درجات وذلك عند الظهيرة من ذهاب المصلين من التوجه للمساجد في وسط الرياض لكي يؤدوا صلاة الجمعة، لكن مع اتخاذ الاحتياطات.

الطقس الرياض اليوم الان

يجب أن نذكر إلى أنه خلت الأماكن الخارجية في عدد من المقاهي من الرواد الذين فضلوا الجلوس بالداخل قرب المدافئ. على الصعيد الآخر أعرب الكثير من السكان عن امتنانهم بموجة البرد المفاجئة. كما أن في يوم الأربعاء سجلت مدينة “طريف” في شمال السعودية ستة درجات تحت الصفر وهي أدنى درجة حرارة تشهدها المملكة منذ ثلاثون عام.

جدير بالذكر أنه تم تسجيل أدنى درجة حرارة في المملكة هي سبع درجات تحت صفر، حسب ما قاله متحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الحكومية في تصريحات 2020 دون الإشارة إلى حدوث ذلك.