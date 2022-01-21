بكوب سكر فقط أعملي أكبر كمية من غزل البنات بدون ماكينة ولا خلاط بطريقة سهلة أحلي من الجاهز

طريقة عمل غزل البنات كما يطلق عليها في كثير من الدول العربية ، تعتبر من ابرز الحلويات وخاصة عند الذهاب الى نزهة صغيرة خارج المنزل نشاهد الشخص الذي يعد هذه الحلوى نشتري منه ولكن لا لا بأس أن نجعله يحضر هذه الحلوى في المنزل ، خاصة وأننا لا نملك الأدوات لتحضير أعشاب من الفصيلة الخبازية ، لكن يمكننا فعل ذلك. من خلال هذه المقالة ، سنتحدث بالتفصيل عن كيفية تحضير أعشاب من الفصيلة الخبازية. نحن بحاجة لإعداد الخطمي للاستمتاع به

طريقة عمل غزل البنات

نحتاج إلى بعض المكونات المهمة عند تحضير أعشاب من الفصيلة الخبازية حتى نتمكن من الحصول على نتائج أعشاب من الفصيلة الخبازية العادية التي نراها في الشارع وفي السوق ، من خلال هذه المقالة سنناقش كل هذه المكونات مقارنة بهذه ليست كثيرًا. العديد من الحلويات الأخرى ، لكنهم يحتاجون إلى بعض الديك في عملية التحضير حتى نحصل على النتائج المناسبة والمكونات التي نحتاجها في تحضير

1\2 كوب تقريبا من السكر إذا أردنا زيادة الكمية يمكننا اضافة المزيد من السكر.

ملعقة صغيرة من أحد نكهات الطعام

احد الألوان الطبيعية التي تستخدم في تلوين الطعام

طريقة عمل غزل البنات

لقد أعددنا قدرًا كبيرًا لاستيعاب الكمية التي سنقوم بها. هذه المقلاة مصنوعة بشكل أفضل من الألومنيوم الكبير جدًا. ثم نضع فيها كوب سكر واللون الصناعي الذي أردناه. وعاء. من الأفضل اختيار اللون الوردي والأبيض لأنهما الأقرب إلى لون أعشاب من الفصيلة الخبازية من الشارع ، بدأنا بتقليب المكونات حتى حصلنا على بعض أعشاب من الفصيلة الخبازية التي أردناها ومع تسخين المقلاة واستمرار التقليب بقوة ، بدأت حبيبات السكر تتحول إلى بعض القطن حتى تتمكن من فعل ذلك بسهولة لاحظ النتيجة بنفسك