طريقة التقديم على سكني الأراضي المجانية 1443 sakani.housing.sa وشروط التقديم

طريقة التقديم على سكني الأراضي المجانية حيث أن مبادرة الدعم سكني تعتبر الان من أهم الخدمات التي أطلقتها وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، وبفضلها يمكن الحصول على أرض مجانية في عدد من محافظات المملكة العربية السعودية منها جدة، حيث سنتعرف أكثر على تفاصيل طلب أرض سكنية، يعد برنامج امتيازات الأراضي المجانية في السعودية من أهم البرامج التي أقرها الديوان الملكي السعودي عندما حددت الجهات المختصة عددًا كبيرًا من الأراضي ليتم توزيعها على عدد كبير من المواطنين السعوديين وفق معايير محددة لضمان منح الحقوق لأكبر عدد من المواطنين المحتاجين للدعم.

طريقة التقديم على سكني الأراضي المجانية

يمكن استخدام الطرق التالية للتسجيل في الأراضي المجانية التابعة لوزارة الإسكان السعودية بالقرب من مسكني:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الإسكان السعودية “من هنا”.

حدد “سكني” من القائمة التي ستكون أمامك.

اربط حسابك برقم هويتك وتاريخ ميلادك.

سيكون مطلوب القيام بملء المعلومات والبيانات المطلوبة.

حدد “إرسال” من القائمة

يرجى قراءة الشروط والأحكام قبل الموافقة عليها.

حدد “إنهاء إجراءات التسجيل” من القائمة المنسدلة.

الوصول إلى منصة السوق الإلكترونية.

تم اختيار المنتجات السكنية المفضلة.

الأجر الشهري ونوع الوظيفة.

طريقة الاتصال المفضلة

حدد “حفظ”

حدد نوع المشروع وموقعه ، ثم انقر فوق “التالي”.

حدد “المشاريع”

اختر مدينة ثم مشروعًا يتماشى معها.

مراجعة المشروع وإنشاء ملف قائمة الانتظار.

حدد حجم قطعة الأرض ، ثم تحقق مرة أخرى من جميع البيانات المتعلقة بالأرض.

حدد “حفظ” بعد ذلك من القائمة المنسدلة.

ثم حدد “توقيع العقد”

اقرأ العقد بالكامل قبل قبوله.

حدد “تسجيل عبر رسالة قصيرة SMS” من القائمة المنسدلة.

في رسالة SMS ، أدخل رقم هاتف المرسل.

لإكمال الحجز الرسمي ، انقر فوق “توقيع”.

شروط التقديم على الأراضي المجانية سكني

وضعت وزارة الإسكان في المملكة مجموعة من المعايير والشروط حتي يتم الموافقة على طلب الأرض المجانية وهي كالتالي: