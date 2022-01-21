وزير الدفاع اللبنانى: الأمور تحت السيطرة بفضل جهود الجيش رغم التحديات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقباله رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية للجمهورية الفرنسية جان لويس بورلانج على رأس وفد ترافقه السفيرة الفرنسية بلبنان آن جريو.

وأضاف سليم أن لبنان يقدر عاليًا الاهتمام الذى توليه فرنسا للجيش اللبنانى ودعم الدور متعدد الأبعاد الذى يلعبه على المستوى الدفاعى والأمنى والاجتماعى، بالإضافة إلى دوره البارز فى مكافحة الإرهاب فى الداخل وعلى الحدود.

من جانبه، شدد بورلانج، على وقوف فرنسا المستمر إلى جانب لبنان، وبشكل خاص إلى جانب الجيش اللبنانى الذى يمثل الركيزة الأساسية للدولة اللبنانية، معبرًا عن أمله فى أن يجتاز لبنان أزماته.