الرئيس اللبنانى: الشعب لم يعد يتحمل المزيد من التعقيد فى حياته اليومية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس اللبنانى ميشال عون إن الشعب اللبنانى لم يعد يتحمل المزيد من التعقيدات فى حياته اليومية، مؤكدًا أن العمل جار مع الحكومة من أجل إنجاز خطة التعافى المرتقبة، متمنيًا من الجميع التعاون لما فيه مصلحة الشعب.





جاء ذلك خلال استقباله اليوم الجمعة أعضاء السلك القنصلى، فى الزيارة التقليدية السنوية لتبادل المعايدة مع حلول العام الجديد. وعبر عون، عن أمله فى أن تكون السنة الجديدة بداية لنهوض لبنان من الأزمات المتلاحقة التى عرفها، وأن يكون أقوى مما كان عليه، مؤكدًا أنه وطن جدير بالحياة، واعدًا ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك. وتوجه عون بالشكر للدول التى وقفت إلى جانب لبنان فى الأزمات التى شهدها وخصوصًا بعد الانفجار الذى وقع فى ميناء بيروت البحرى.

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