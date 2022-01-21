نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل للمواطنين والمواطنات وللشباب بقيمة 60 ألف ريال بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بقيمة 60 الف ريال تمويل بدون كفيل لجميع المواطنين السعودين، يقدم التمويل من بنك التنمية الاجتماعية لجميع الفئات السعودين متاح للشباب السعودين وللنساء ولكبار السن، حيث يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من اكثر البنوك التي تقدم منتجات تمويلية مختلفة ومتعددة، والذي أتاح التمويل وهو ما يسمي بتمويل الأسرة، يقدم لجميع الأعمار، ومن خلال مقالنا سوف نوضح جميع التفاصيل التي يمتلكها التمويل الشخصي، وسوف نوفر رابط التقديم علي تمويل بنك التنمية الاجتماعية وشروط التمويل.

تمويل للشباب والنساء وكبار السن بقيمة 60 الف ريال

بنك التنمية الاجتماعية هو البنك المعروف انه يسعي دائما في توفر العديد منم المنتجات التمويلية المتنوعة التي يبحث عنها جميع الأشخاص، التي أتاح التمويل أيضا للسيدات المطلقات والأرامل ومتاح بشروط ميسرة ومتساهله، ويسمح للأشخاص كبار السن والشباب أيضا بالحصول علي المنتج التمويلي.

شروط تمويل بنك التنمية الاجتماعية

يقدم التمويل بشروط ميسرة وغير معقدة تماماً، ولاكن من اهم الشروط انه يقدم لجميع المواطنين سعودي الجنسية.

شروط التمويل:

يشترط الا يتجاوز عمر العميل عند التقديم عن سبعون عام. سلامة السجل الانتمائي. لا يزيد الدخل الشهري عن 12 ونصف الف ريال. تختلف الاشتراطات بحسب المنتج عند التقديم.

مزايا تمويل بنك التنمية الاجتماعية

التمويل من بنك التنمية الاجتماعية يقدم بالعديد من المزايا، حيث انه منتج تمويلي مهم ومتميز عن القروض الأخري التي قدمت من خلال البنوك الأخري، وسوف نوضح جميع مزايا التمويل كالتالي:

يصل التمويل الشخصي بقيمة 60 الف ريال سعودي.

مدة سداد التمويل تصل الي 5 سنوات من بعد الحصول علي التمويل.

سداد التمويل الشخصي بشكل شهري.

التمويل بدون رسوم أدراية.

يحصل العميل عند التقديم علي الاعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي لا سمح الله حسب الشروط الخاصة.

طريقة التقديم علي التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية

يقوم العميل المتقدم علي طلب التمويل الشخصي الكترونياً، ولاكن لا بد من ان يتم توافق علي جميع الشروط التي وضعها البنك أولاً ثم عليك بالموافقة عليها، كما انه لا بد من توافر بعض المستندات التي حددها البنك عند التقديم، ويتم من خلال الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.