سلم رواتب الموظفين ارامكو 1443 المملكة العربية السعودية

تعد شركة ارامكو بالمملكة العربية السعودية، شركة رائدة في مجال إنتاج الطاقة والكيميائيات. التي تسهم في دعم التجارة العالمية وتحسين الحياة اليومية.ودائما ما يتقدم للعمل بها الكثيرون من المهندسين والفنيين والعمال وغيرهم. فهي من كبرى الشركات بالمملكة العربية السعودية التي تعطى دائما أجور متميزة للموظفين.وتسهم بشكل كبير في مد العالم بأكمله بالطاقة ، لدفع عجلة التقدم والارتقاء بالمجتمع البشري.ومع بحث الكثيرون تلك الأيام بالمملكة عن سلم رواتب الموظفين. الخاص بكافة وظائف القطاع العام والقطاع الخاص للمدنيين والعسكريين أيضا.وذلك نتيجة قرب صرف العلاوة السنوية أو العوائد السنوية الخاصة بالموظفين. وهي أعلى عوائد يحصلون عليها في العام بأكمله ، وتسبب أرتفاع الأجر الشهري الخاص بالموظف على مدار العام.

سلم رواتب الموظفين أرامكو 1443

بالنسبة للموظفين بشركة أرامكو السعودية، فيتفاوت بحسب المؤهل الخاص بالموظف والدرجة العلمية. أيضا الكفاءة لها عامل كبير. وتتراوح مرتبات الموظفين ما بين 1000 ريال كحد أدنى بالشركة. وتصل إلى 160 ألف ريال كأقصى حد للراتب بالشركة.وإليكم أولا سلم رواتب الموظفين بحسب الدرجة العلمية. في شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية.

دبلوم علوم التربية متوسط الراتب به 40.000 ريال سعودي. ماجستير في الصحة متوسط الراتب به 30.000 ريال سعودي. ماجستير في الصناعات الإنتاجية والتحويلية متوسط الراتب به 40.000 ريال سعودي. ماجستير في الصحافة والإعلام متوسط الراتب به 30.060 ريال سعودي. دكتوراه في المعلوماتيه متوسط الراتب به 40.000 ريال سعودي. دكتوراه في الهندسة المعمارية متوسط الراتب به 33.375 ريال سعودي. دكتوراه في العلوم الفيزيائية متوسط الراتب به 65.355 ريال سعودي. الموظف حامل الدبلوم متوسط الراتب به 12.577 ريال سعودي. الموظف حامل الدبلوم العالي متوسط الراتب به 12.722 ريال سعودي. الموظف حامل البكالريوس متوسط الراتب به 17.178 ريال سعودي. الموظف حامل الماجيستير متوسط الراتب به 23.000 ريال سعودي. الموظف حامل الدكتوراه متوسط الراتب به 31.292 ريال سعودي.

متي تنزل العلاوة السنوية السعودية 1443

بعد تحديث القوانين ، أصبحت العلاوة تنزل للموظفين المدنيين والعسكريين في بداية السنة المالية الجديدة. والتي تأتي في شهر يناير بالتطبيق على النظام الميلادي في العمل.ويتم الحصول على العلاوة الجديدة وتطبيقها مع راتب العام الجديد أي مع راتب شهر يناير، لذا يتم الحصول على العلاوة السنوية الجديدة في نهاية شهر يناير مع الراتب الشهري. وتصدر العلاوة في يوم الخميس الموافق 1443/06/24 هجريا الموافق 2022/01/27 ميلاديا.