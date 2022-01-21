برنامج تضافر من وزارة الموارد البشرية طريقة الاستفادة من البرنامج والمزايا والأهداف. حيث هناك العديد من برامج الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن السعودي بهدف تقديم له المساعدة. كما تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل جعل الحياة اليومية والإجتماعية أسهل على المواطنين داخل المملكة العربية السعودية. لذلك نجد تقديم الحكومة لكل ماهو جديد في عالم الخدمات شكل متجديد وبإستمرار كما تعمل على تطوير هذه الخدمات. كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عبر الحساب الرسمي الخاص بها بتقديمها لخدمة جديدة تعزز القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي. وهو برنامج تضافر ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة الاستفادة من البرنامج وكذلك مزايا وأهداف البرنامج. كما يمكنك التعرف أيضاً على دعم صندوق الموارد البشرية وطريقة تسجيل العاطلين والخريجين بالصندوق وأهم الشروط المطلوبة.

برنامج تضافر من وزارة الموارد البشرية

حيث تقوم الحكومة السعودية بتقديم الكثير من الخدمات والمساعدات للمواطنين لكي يتمكنوا من التأقلم مع تطور الحياة. كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عبر الحساب الرسمي الخاص بها عبر تويتر عن تقديم خدمة جديدة. حيث قدمت الوزارة برنامج جديد يهدف إلى تقديم الخدمات لفئة كبيرة من الفئات المستفيدة من الوزارة وهو برنامج تضافر. كما يقدم هذا البرنامج الدعم للقطاع الغير ربحي وكذلك القطاع الخاص كما إنه يقدم مزايا عديدة للباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال الخاصة. كما يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم تسجيل الدخول ثم اختيار برنامج تضافر.

أهم مزايا البرنامج

يساعد البرنامج في الوصول إلى المناطق الطرفية وكذلك توفير فرص العمل لهم.

كما يوفر الفرصة للعمل لمن هم ليس لديهم خبرة

تعزيز مؤسسات القطاع الخاص

حل مشكلة البطالة

زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال الاجتماعية.

توفير الدعم للقطاع الغير ربحي لمساعدتهم في القيام بأعمالهم.

أهداف برنامج تضافر

كما يهدف برنامج تضافر لتحقيق مجموعة من الأهداف كما يلي:

مساعدة المنظمات الغير الربحية في الحصول على الدعم

تعزيز نمو القطاع الغير ربحي

مساعدة القطاع الخاص في تعزيز العمل الاستثمار الاجتماعي

كما يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة أسواق العمل

تحسين كفاءة مؤسسة الخدمات الاجتماعية

طرق الاستفادة من برنامج تضافر من وزارة الموارد البشرية