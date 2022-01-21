تمويل شخصي لدعم الشباب بدون كفيل يصل إلي 60 ألف ريال

تمويل نفاذ للموطنين السعوديين والعاطلين من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم البنك العديد من الخدمات التمويلية والهدف منها لمساعدة الموطنين لإقامة المشروعات الصغيرة لتحسين مستوي المعيشي، وأيضاَ مساعدة العاطلين لتوفير فرص عمل، ومن خلال موقعنا الإخباري سوف نوضح لكم جميع التفاصيل الخاصة بتمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية.

تعرف علي مزايا تمويل نفاذ لجميع المواطنين السعوديين والعاطلين عن العمل

تمويل العمل الحر تمويل نفاذ يستفيد منه الكثير من المواطنين الذين يعملون في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والموطنين العاطلين الذين ليس لديهم عمل، ويتميز تمويل نفاذ بمزايا كثيرة ورائعة، ومن هذه المميزات التي يتميز بها التمويل:

تمويل نفاذ يصل إلي 150 ألف ريال سعودي كحد أقصي، 60 ألف ريال سعودي كحد أدني. الهدف من البرنامج التمويلي نفاذ توفير فرص عمل للشباب والموطنين العاطلين عن العمل لإقامة المشروعات الصغيرة. يعمل تمويل نفاذ القرض الحر علي تحسين الدخل الشهري للموطنين السعوديين والعاطلين. يمكن أن يستفيد الشباب السعوديين من تمويل نفاذ بشراء سبارة والعمل عليها والتخلص من البطالة وبالتالي رفع المستوي المالي وتحسين مستوي المعيشي.

شروط الحصول علي قرض العمل الحر تمويل نفاذ

يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر للموطنين السعوديين والعاطلين عن العمل، ولكن بشروط وضعها البنك ولا بد من توافر الشروط للحصول علي التمويل، وهذه هي الشروط:

لا بد أن يكون طالب القرض سعودي الجنسية وغير متاح للجنسيات الأخري. يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عاماَ، ولا يتجاوز عمره عن 60 عاماَ. قرض العمل الحر متاح للموطنين السعوديين من العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويشترط أن يكون الراتب الشهري لهم لا يزيد عن 14 ألف ريال سعودي. لا بد أن يكون المتقدم لتمويل نفاذ ليس لديه أي أقساط شهرية لبنك التنمية الاجتماعية ولا أي بنك أخر. لا بد أن يكون المتقدم حاصل علي وثيقة العمل الحر ويمكن له الدخول علي الرابط الرسمي والاطلاع عليها. يجب توافر الشروط التي يحددها البنك وتقديم الأوراق للحصول علي قرض العمل الحر.

كيفية الحصول علي التمويل