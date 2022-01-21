تسجيل دخول بنك التنمية الاجتماعية ورقم الاتصال

تسجيل دخول بنك التنمية الاجتماعية، حيث يبحث العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن رابط تسجيل بنك التسليف التنمية الاجتماعية، حيث يعتبر هذا البنك أحد أهم البنوك السعودية بالمملكة العربية السعودية، حيث يوفر للعديد من المواطنين الكثير من الخدمات المصرفية التي يهتم بها العديد، بالإضافة الي أن البنك يوفر جميع خدماته بشكل إلكتروني لتسهيل الوقت والجهد علي جميع العملاء، كما يوفر بنك التنمية الاجتماعية عدة قنوات للتواصل الدائم والمستمر مع جميع العملاء التابعين له للرد علي كافة الاستفسارات الخاصة بهم، لذا سوف نوفر لكم عبر موقعنا رابط تسجيل دخول بنك التنمية الاجتماعية وطريقة التواصل مع البنك.

تسجيل دخول بنك التنمية الاجتماعية

يستطيع جميع العملاء التابعين الي البنك أو العملاء الجدد، الدخول إلكترونياً الي موقع بنك التنمية الاجتماعية من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للخدمات المصرفية الخاصة به، علي أن يتم الدخول الي منصة البنك بالخطوات الأتية:

يجب الدخول علي رابط منصة البنك التالية: بنك التنمية الاجتماعية.

يجب تحديد الدخول سواء أفراد أو أعمال أو قطاعات.

ثم الضغط علي الدخول من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد.

يجب تسجيل اسم المستخدم المسجل في أبشر.

يتطلب أن يتم تسجيل كلمة المرور الشخصية والمسجلة في أبشر.

يجب إدراج رمز التحقق المرئي في المكان الخاص به.

الضغط على تسجيل الدخول.

ثم بعد ذلك يتم التحقق من الهوية الوطنية من خلال إدراج كلمة المرور التي يتم إرسالها إلى الجوال الشخصي للعميل.

وبذلك يكون قد تم الدخول الي منصة البنك والبحث عن جميع الخدمات التمويلية والمصرفية الأخري التي يقدمها البنك لجميع العملاء عبر موقعه الإلكتروني.

رقم بنك التنمية الاجتماعية

وفر بنك الاجتماعية عدة طرق سريعة من أجل التواصل في أي وقت مع جميع العملاء، حيث يرغب بعض العملاء في تقديم الاستفسارات المختلفة التي تخص بعض الخدمات المصرفية، أو لتقديم بعض الشكاوى التي تخص التعامل مع البنك، علي أن يتم التواصل من خلال وسائل التواصل الأتية: