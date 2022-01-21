نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط “sbis hrsd”الاستعلام عن المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور 1443 منصة الدعم والحماية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد معاش الضمان الاجتماعي المطور أحد أشكال الدعم المالي الذي تقدمه الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية للمستفيدين، ويهدف إلى دعم محدودي الدخل من خلال صرف الأموال التي تحددها وزارة الموارد البشرية ويخضع لعدد من الشروط يجب أن يستحق المواطن معاش ضمان اجتماعي متطور مما يستوفون معايير النهوض بالضمان الاجتماعي المحددة مسبقًا، وذلك بهدف مساعدة الأسر في تلبية الاحتياجات الأساسية، حيث عملت الموارد البشرية على تخفيض المساهمات الأولية في معاش الضمان الاجتماعي المتطور الذى تم تطويره من خلال منصة الحماية والدعم الاجتماعي وأكدت الموارد أن العمل جار للتحقق من حق المعاش في الدفع. في الخطوة الثانية ، تتم مراجعة طلبات مقدمي الطلبات وتأكيد أهليتهم للحصول على الضمان ، وبعد ذلك يتم إرسال رسائل تشير إلى قبولهم في الضمان المطور

إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، إيداع المعاشات في حسابات المجموعة الأولى من المستفيدين، وأن العمل جار لإخطار باقي المستفيدين بالنتائج تدريجيًا، وأنه سيتم إرسال رسالة نصية إليهم بنتيجة الحالة في الأشهر المقبلة ويتم إيداع راتب الضمان الاجتماعي في حساب المستفيد بعد أسبوع من استلام الرسالة ، حتى يعرف المستفيد تاريخ دفعة الضمان الاجتماعي المطورة ويمكنه سحب مبلغ المعاش من حساباتهم وأوضحت الموارد البشرية أن التسجيل على المنصة مفتوح حتى نهاية شهر مايو، وسيتم تسليم معاش الضمان الاجتماعي المطور لمن التحقوا بالبرنامج.

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية

يستهدف نظام الضمان الاجتماعي المتقدم الأسر الأكثر ضعفاً لتقديم المساعدة المالية لتحسين نوعية حياتهم. في الضمان الاجتماعي الذي تم تطويره من خلال منصة الحماية والدعم الاجتماعي، ويتم معرفة ما إذا تم قبولك من قبل نظام الضمان الاجتماعي المطور، انتقل إلى موقع الموارد البشرية على الويب لمعرفة المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور حيث تم إيداع الضمان المستحدث في حسابات المستفيدين وفق رؤية المملكة 2030، والاستعلام عن المعاش والمبلغ الذي سيتم صرفه، وذلك باتباع الخطوات التالية الخطوات أدناه:

الدخول عبر رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية https://sbis.hrsd.gov.sa/.

إدخال البيانات التالية” إسم المستخدم،كلمة السر”.

ادخل رقم السجل المدني ورقم الضمان.

كتابة الرمز الذي يظهر أمامك للتحقق.

الضغط علي الاستعلام.