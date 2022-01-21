إيداع 100000 نقداً في غصون 24 ساعة بدون أى ضمانات

يحتاج المواطن السعودي الحصول على تمويل شخصي نقداً من أجل تلبية متطلباتهم المختلفة سواء زواج أو تعليم اوسفر أو لأى أغراض أخرى يحتاج المواطن السعودي تمويل نقداً فتوفر شركة التيسير للتمويل حلول تمويلية متنوعة ومن بين تلك الحلول تمويل شخصي سريع بإيداع فوري ولا يشترط أيضاً أى ضمانات عند طلب التمويل.

إيداع 100000 نقداً فى غضون 24 ساعة لدى شركة التيسير

شركة التيسير مصرحة من قبل البنك المركزي السعودي والتى تسعى إلى توفير حلول تمويلية متنوعة وأيضاً بالتقسيط الميسر على 60 شهر ويتميز التمويل الشخصي من شركة التيسير بالآتي

يمتاز التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

يمتاز أيضاً التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بأن العميل المتقدم يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 100000 ريال سعودي.

كذلك يتميز التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بأنه لا يشترط وجود أى ضمانات عند طلب التمويل.

أيضاً يتميز تمويل شركة التيسير بأن العميل يحصل على موافقة فورية ويتم الإيداع في غضون 24 ساعة.

كما أن العميل يستطيع تقسيط مبلغ التمويل لدى شركة التيسير على 60 شهر.

لا يحتاج أيضاً التمويل الشخصي لدى شركة التيسير إلى تحويل الراتب الشهري عند طلب التمويل.

يستطيع أيضاً العميل من التسوية المبكرة خلال فترة التمويل.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بالمملكة العربية السعودية

حددت شركة التيسير للتمويل مجموعة من الشروط الواجب توافرها عند طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير وهي

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي فلا يحق لغير السعودي طلب تمويل شركة التيسير.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر كحد أدنى.

كذلك لابد أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام.

طريقة طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير

يستطيع العميل السعودي المتقدم أن يحصل على مبلغ التمويل الشخصي 100000 ريال سعودي من خلال الإنترنت عن طريق الدخول الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة التيسير للتمويل أو من خلال تحميل تطبيق شركة التيسير.