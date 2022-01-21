الكرملين ينفى إصابة الرئيس الروسى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وردا على سؤال من وكالة "تاس" الروسية، اليوم الجمعة، حول ما إذا كان من الممكن أن يؤكد أن بوتين لم يصب منذ بدء الجائحة بفيروس كورونا قال بيسكوف: "نعم، صحيح".

وسبق أن أكد بيسكوف فى إجابة على سؤال عما إذا كانت على بوتين أى أعراض للإصابة بفيروس كورونا: "الرئيس فى حالة صحية جيدة، فى مزاج عملى، وهو يعمل".

ويأتى ذلك بعد أن تبين فى سبتمبر 2021 أن عدة أشخاص فى المحيط المقرب من بوتين أصيبوا بالفيروس، بينما أكد الرئيس نفسه أن ذلك حدث بسبب عدم تلقيهم الجرعات المعززة من اللقاحات فى الوقت المناسب.