جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صادر عن الديوان الملكى السعودى:"انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكى الأميرة صيته بنت جلوى بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 19 / 6 / 1443هـ، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض". وأضاف "تغمّدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة صيته بنت جلوى بن سعود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.