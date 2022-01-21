تيد كروز يقدم مشروع عقوبات بالكونجرس ضد الحوثيين

ومشروع قانون كروز من شأنه إعادة إدراج ميليشيا الحوثى على لائحة المنظمات الإرهابية، بعد الهجوم الأخير على العاصمة الإماراتية أبوظبى.
ويأتى مشروع كروز فى وقت يبذل الكونجرس الأمريكى جهودا لإعادة فرض العقوبات على ميليشيا الحوثى الانقلابية فى اليمن، فى أعقاب الهجوم الإرهابى الذى شنته على أهداف مدنية فى الإمارات، الاثنين الماضى.
وقال موقع "فرى بيكن" الأمريكى الإخبارى إنه حصل على نسخة من إجراءات العقوبات التى ينوى المشروعون الأميركيون تقديمها ضد ميليشيا الحوثى.
وكان أعضاء الكونجرس الأمريكى قد أدانوا بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف مستودع وقود ومطار أبوظبى.
وبعد الهجوم الإرهابى، رفع المشروعون الأمريكيون من وتيرة مواجهتهم لميليشيا الحوثى وداعميهم الإيرانيين.
ويسعى كروز إلى تمرير القانون الخاص بالعقوبات إلى الرئيس جو بايدن، لوضع الحوثى وجميع الهيئات التابعة له على لائحة المنظمات الإرهابية فى غضون 30 يوما.
وكان المشرع الأمريكى قد قدم فى نوفمبر الماضى مشروع القانون هذا، لكن لم يحالفه الحظ، لكن بحسب الموقع الإخبارى الأمريكى فإن الأمر تغير بعد الهجوم الأخير على الإمارات، إذ ولّد موجة من القلق
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