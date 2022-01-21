نص بيان مجلس الأمن بشأن الهجمات على الإمارات

جدة - نرمين السيد - فى بيان رسمى صدر الجمعة، أدان أعضاء مجلس الأمن الدولى "بأشد العبارات" بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التى شنها المتمردون الحوثيون فى اليمن على منشآت فى دولة الإمارات العربية المتحدة.





وحسبما نشرت "سكاى نيوز"، جاء النص الكامل لبيان مجلس الأمن الدولى على النحو التالى:

يدين أعضاء مجلس الأمن الدولى بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية الشنيعة التى شنت على أبوظبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين 17 يناير، وفى مناطق أخرى فى السعودية.

الهجمات التى ارتكبتها ميليشيات الحوثى، أسفرت عن 3 قتلى من المدنيين، و6 إصابات لمدنيين.

يعرب أعضاء مجلس الأمن الدولى عن خالص تعازيهم لأسر ضحايا اعتداءات الحوثى ولحكومتى الهند وباكستان، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

مجلس الأمن يؤكد مجددا أن الإرهاب بكل أشكاله يمثل واحدا من أخطر التهديدات للسلام والأمن العالميين.

ويشدد مجلس الأمن على أهمية تحقيق العدالة بمن خطط ومول ودعم وأقدم على هذه الأفعال الإرهابية الشنيعة، ويطالب مجلس الأمن جميع الدول، وفقا لالتزاماتها الدولية، على التعاون مع دولة الإمارات لمعاقبة الجناة.

ويكرر مجلس الأمن أن أى عمل إرهابى يعد إجراميا وغير مبررا، بغض النظر عن المبررات، وبغض النظر عن هوية الفاعل، والمكان والزمان.

نطالب جميع الدول بمحاربة الإرهاب الذى يهدد الأمن والسلام الدوليين، بجميع السبل التى تتوافق مع مواثيق الأمم المتحدة، والالتزامات الأخرى تحت القوانين الدولية.