نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة جاتا فايس سيتي للكمبيوتر الأصلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز لعبة جاتا فايس سيتي للكمبيوتر بكونها مفتوحة على العالم إذ تختلف هذه اللعبة التي لها مستخدمين بأعداد كبيرة في كافة دول العالم بانها تعمل في صدد إدخال اللاعب في العالم المفتوح عن طريق السير في الشوارع والطرقات دون الاقتصار على أداء مهام معينة فقط والعودة مرة أخرى إذ تجعلك اللعبة وسط المصاعب لتسير عبر التحديات.

لعبة جاتا فايس سيتي للكمبيوتر

تم إصدار اللعبة بصورة رسمية في شهر أكتوبر من عام 2002 وحصلت على شعبية كبري بسبب اعتمادها على العالم المفتوح في اللعب دون التقيد بعمل ما أو مهمة معينة مما يؤدي إلى حرية اللاعب بشكل كبير وتمكينه من الانطلاق سيرا على الأقدام عبر قيادة السيارات أو مختبئا في المدرعات المدمرة والدبابات في لعبة مغامرات تكاد تكون من الطراز الأول.

تحميل لعبة جاتا فايس سيتي 2022 للكمبيوتر

عند تثبيت لعبة جاتا فايس سيتي للكمبيوتر يرجى الالتزام بعدد من الأعمال يكون من أهمها ما يلي

عليك تثبيت ويندوز 10 على الكمبيوتر الخاص بك وتحميل ملفات iso .

ثم تقوم بفك ضغط كل من ملفات iso وDVD1،2

بعد ذلك قم بالدخول في أيقونة إعدادات من أجل ضبط عملية التثبيت.

عند الانتهاء من ما هو مطلوب من إجراءات يقوم اللاعب بالبحث من خلال الصفحة الرئيسية عن الملف الذي تم إدخاله.

سوف تجد الملف المطلوب باسم gta vc حاول إتمام نسخ هذا الملف في موقع اللعبة الذي سوف تجده في قرص c بالكمبيوتر.

تثبيت GTA Vice City النسخة الأصلية مضغوطة

تثبيت اللعبة مضغوطة للكمبيوتر يكون بحجم 344 ميجا بايت ويدخل فيها اللاعب في عالم الجريمة بالنزول إلى ارض الأشرار والإجرام وعلى اللاعب استعمال كافة الأدوات المتاحة من اجل أن يبقي على قيد الحياة بعد الدخول في المصادمات وإطلاق النيران من كل جانب، حيث ينتشر الشر في كافة الأجواء وعليك النجاة في وقت لا ينجو فيه إلا شخص واحد فقط من بين كافة الموجودين على الأرض.

تشغيل لعبة gta Vice City 2022 للكمبيوتر

يمكن الوصول إلى اللعبة والتثبيت للكمبيوتر من خلال ميديا فاير والاستمتاع بما فيها من مهام رئيسية وفرعية ومجموعات من الأسلحة الحديثة والأحدث والمدمرات الجبارة التي تحيط بك في كل مكان يمكن أن تذهب إليه في هذه اللعبة المفتوحة والتي تمكنك من الصعود والنزول والمشي وأداء كافة الحركات من اجل النجاة.