مميزات واتساب الذهبي الجديد 2022 WhatsApp Gold وكيفية تحديثه

يعد تطبيق الواتساب الذهبي من أكثر التطبيقات المتطورة بشكل مستمر ويضم العديد من المميزات التي ينفرد بها عن باقي التطبيقات المشابهة، فمع بدء العام الجديد قد شملت كافة التطبيقات التي تتعلق بالمراسلة الفورية وتحديث واتساب الذهبي WhatsApp Gold، حيث يزيد عدد الأشخاص المستخدمين لهذا التطبيق يومياً فقد تجاوز مليون، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا مميزات تطبيق الواتساب الذهبي وفقاً لآخر تحديث، وكيفية تحديث التطبيق بالخطوات.

مميزات واتساب الذهبي الحديث 2022:

أعلن تطبيق الواتساب من خلال الإدارة منذ أيام عن التحديث الجديد 2022 الذي سوف نشرح خطوات التحديث من خلال هذا المقال، بمجرد أن يتم التحديث يتم الحصول على المميزات الجديدة وتتلخص هذه المميزات في:

إضافة عدد كبير من الثيمات الحديثة المتعلقة بالإصدار الأخير.

بمجرد التحديث للتطبيق يتم زيادة مساحة التخزين

إجراء المحادثات الفورية مع المجموعة بشكل ممتاز وسريع

يمكن من خلال التحديث الأخير غلق وإخفاء المحادثات

زيادة الوقت المتخصص لرفع استوري مقطع فيديو

يمكن إرسال أكثر من 30 صورة ومقطع فيديو بمساحات وجودة عالية

مشاهدة كافة الرسائل التي تم مسحها من المحادثات من قبل

إضافة ملصقات جديدة على الصور والاستوري عند رفعها

إمكانية تعديل الزر العائم تعتبر وهي واحدة من أهم المميزات الأساسية التي أشار إليها التطبيق بمجرد الانتهاء من التحديث وفقاً لآخر إصدار.

كيفية تحديث الواتساب الذهبي وفقاً لآخر إصدار:

لقد شهد موقعنا ثقفني العديد من التساؤلات من قبل المستخدمين لتطبيق واتساب الذهبي حول كيفية التحديث بالخطوات للحصول على أحدث نسخة من تطبيق واتساب الذهبي، فمن خلال هذا المقال نوضح كيفية تحديث واتساب الذهبي بالخطوات وهي: