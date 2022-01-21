نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات واتساب الذهبي الجديد 2022 WhatsApp Gold وكيفية تحديثه في المقال التالي
يعد تطبيق الواتساب الذهبي من أكثر التطبيقات المتطورة بشكل مستمر ويضم العديد من المميزات التي ينفرد بها عن باقي التطبيقات المشابهة، فمع بدء العام الجديد قد شملت كافة التطبيقات التي تتعلق بالمراسلة الفورية وتحديث واتساب الذهبي WhatsApp Gold، حيث يزيد عدد الأشخاص المستخدمين لهذا التطبيق يومياً فقد تجاوز مليون، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا مميزات تطبيق الواتساب الذهبي وفقاً لآخر تحديث، وكيفية تحديث التطبيق بالخطوات.
مميزات واتساب الذهبي الحديث 2022:
أعلن تطبيق الواتساب من خلال الإدارة منذ أيام عن التحديث الجديد 2022 الذي سوف نشرح خطوات التحديث من خلال هذا المقال، بمجرد أن يتم التحديث يتم الحصول على المميزات الجديدة وتتلخص هذه المميزات في:
- إضافة عدد كبير من الثيمات الحديثة المتعلقة بالإصدار الأخير.
- بمجرد التحديث للتطبيق يتم زيادة مساحة التخزين
- إجراء المحادثات الفورية مع المجموعة بشكل ممتاز وسريع
- يمكن من خلال التحديث الأخير غلق وإخفاء المحادثات
- زيادة الوقت المتخصص لرفع استوري مقطع فيديو
- يمكن إرسال أكثر من 30 صورة ومقطع فيديو بمساحات وجودة عالية
- مشاهدة كافة الرسائل التي تم مسحها من المحادثات من قبل
- إضافة ملصقات جديدة على الصور والاستوري عند رفعها
- إمكانية تعديل الزر العائم تعتبر وهي واحدة من أهم المميزات الأساسية التي أشار إليها التطبيق بمجرد الانتهاء من التحديث وفقاً لآخر إصدار.
كيفية تحديث الواتساب الذهبي وفقاً لآخر إصدار:
لقد شهد موقعنا ثقفني العديد من التساؤلات من قبل المستخدمين لتطبيق واتساب الذهبي حول كيفية التحديث بالخطوات للحصول على أحدث نسخة من تطبيق واتساب الذهبي، فمن خلال هذا المقال نوضح كيفية تحديث واتساب الذهبي بالخطوات وهي:
- تحميل تطبيق واتساب الذهبي وفقاً لآخر إصدار بمجرد الدخول على جوجل بلاي
- تظهر بشكل تلقائي الضغط على أيقونة تنزيل
- التأكد من الضغط على أيقونة تنزيل
- بمجرد الانتهاء من تنزيل التطبيق تظهر نسخته على سطح الهاتف من الخارج
- يتم فتح التطبيق وفي حالة طلب تسجيل الدخول
- يقوم الشخص المستخدم للتطبيق بإدخال البيانات
- ويبدأ بعد ذلك المستخدم بالاستمتاع بالتطبيق وفقاً لآخر إصدار والمميزات الجديدة التي يتمتع بها.
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