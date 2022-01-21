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سيارة أحلامك بدون كفيل وبالتقسيط حتي 5 سنوات بدون شرط اعتماد جهة العمل

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عمر شويل - جدة سيارة أحلامك بدون كفيل وبالتقسيط حتي 5 سنوات بدون شرط اعتماد جهة العمل - ثقفني

سيارة أحلامك بدون كفيل وبالتقسيط حتي 5 سنوات ، برنامج تمويل السيارات تم تصميمه بصيغة إسلامية ، وبهدف خدمة احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام ، بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، ويعتبر هذا البرنامج التمويلي أحد البرامج التمويلية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل للمواطنين في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا البرنامج بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء ، وذلك بهدف تسهيل عملية التمويل علي المواطنين.

مزايا برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية

  • شركة اليسر أحدى أهم شركات التمويل بالمملكة التي توفر مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية لقطاع الأفراد.
  • تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل برنامج تمويل السيارات بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
  • تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
  • توفر الشركة هذا البرنامج بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.
  • برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر بهامش ربح تنافسي.
  • طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج بدون شرط اعتماد جهة العمل.
  • يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل من خلال هذا البرنامج حتي 60 شهر.
  • توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء من خلال هذا البرنامج إمكانية تمويل السيارات المستعملة أيضاً.
  • المواطن المتقاعد يمكنه الاستفادة من تمويل شركة اليسر للسيارات بدون كفيل وذلك بشروط سهلة وميسرة.

شروط الاستحقاق للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل

  • طالب التمويل السعودي وغير السعودى يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.
  • الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة.
  • الدخل الشهري لطالب التمويل هو 4000 ريال سعودي ، وذلك عند التقدم بطلب تمويل السيارات بدون كفيل المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل.
  • الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ثلاثة أشهر ، وذلك عند التقدم بطلب للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل.
  • تقوم شركة اليسر للإجارة والتمويل بتطبيق ضوابط التأمين الشامل علي المركبات.

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