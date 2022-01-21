سيارة أحلامك بدون كفيل وبالتقسيط حتي 5 سنوات بدون شرط اعتماد جهة العمل

سيارة أحلامك بدون كفيل وبالتقسيط حتي 5 سنوات ، برنامج تمويل السيارات تم تصميمه بصيغة إسلامية ، وبهدف خدمة احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام ، بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، ويعتبر هذا البرنامج التمويلي أحد البرامج التمويلية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل للمواطنين في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا البرنامج بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء ، وذلك بهدف تسهيل عملية التمويل علي المواطنين.

مزايا برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية

شركة اليسر أحدى أهم شركات التمويل بالمملكة التي توفر مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية لقطاع الأفراد.

تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل برنامج تمويل السيارات بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

توفر الشركة هذا البرنامج بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.

برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر بهامش ربح تنافسي.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج بدون شرط اعتماد جهة العمل.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل من خلال هذا البرنامج حتي 60 شهر.

توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء من خلال هذا البرنامج إمكانية تمويل السيارات المستعملة أيضاً.

المواطن المتقاعد يمكنه الاستفادة من تمويل شركة اليسر للسيارات بدون كفيل وذلك بشروط سهلة وميسرة.

شروط الاستحقاق للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل