ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، يتابع الكثيرين من عشاق كرة القدم السعودية والعربية مواجهات الدوري السعودي للمحترفين ومعرفة نتائج المباريات وترتيب الفرق حيث يشهد هذا الموسم منافسة كبيرة على الصدارة بين الاتحاد والنصر والشباب والهلال على الرغم من مواصلة اتحاد جدة السعودي في الصدارة واستكملت اليوم لقاءات الجولة الثامنة عشر حيث أقيمت أربع مواجهات ويتبقى مواجهتين وتنتهي الجولة حيث يلتقي غداً الفيحاء مع الطائي والحزم مع الرائد وفي هذا المقال سنطلعكم على نتائج مباريات اليوم وترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

نتائج مباريات اليوم الجمعة 21/1/2022

أقيمت اليوم الجمعة أربع مواجهات في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين حيث تعادل الباطن مع الهلال بهدف لكل فريق حيث شهدت المباراة تقدم الطائي في الشوط الأول بهدف فأبيو آبرو في الدقيقة الحادية والثلاثون وفي شوط المباراة الثاني أحرز الهلال هدف التعادل من ضربة جزاء سددها جوميز في الدقيقة الرابعة والخمسون، كما حقق النصر فوزاً صعباً على التعاون بهدف دون مقابل سجله لاعب التعاون عون السلولي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الثمانون من عمر المباراة، وكان الأهلي قد حقق اليوم التعادل الثامن له في البطولة هذا الموسم عندما تعادل مع ضمك بهدف لكل فريق حيث افتتح ضمك التسجيل مبكراً في الدقيقة الرابعة وقبل انتهاء شوط المباراة الأول أحرز السوري عمر السومة هدف التعادل لفريقه من ضربة جزاء عند الدقيقة الأربعون بينما حقق الاتحاد فوزاً في الدقائق الأخيرة على فريق الفيصلي بهدف دون مقابل سجله روماريو في الدقيقة الثامنة والثمانون ليعزز بها صدارة جدول البطولة.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات اليوم الجمعة 21/1/2022

الاتحاد برصيد41 نقطة. النصر برصيد 35 نقطة. الشباب برصيد 34 نقطة. الهلال برصيد 31 نقطة. ضمك برصيد 30 نقطة. أبها برصيد 25 نقطة. الرائد برصيد 24 نقطة. الفيحاء برصيد22 نقطة. الأهلي برصيد20 نقطة. الاتفاق برصيد19 نقطة. الطائي برصيد19 نقطة. الفتح برصيد18 نقطة. التعاون برثيد17 نقطة. الباطن برصيد16 نقطة. الفيصلي برصيد16 نقطة. الحزم برصيد11 نقطة.

وحلق نادي الاتحاد بجدول الترتيب بعد الفوز في مباراة اليوم بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه وتختتم غداً مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر البطولة حيث يلتقي الفيحاء مع الطائي في تمام الساعة الثالثة وخمسة وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ويلتقي الحزم مع الرائد في تمام الساعة الخامسة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.