التمويل الشخصي للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية 2022 ، يمكن ان يكون سن التقاعد 60 سنة. يتقاعد بعض الناس مبكرًا ، على سبيل المثال بسبب الإصابة. لأن الراتب ينخفض عندما يتقاعد الشخص ، مما سيكون له تأثير على مسار حياته. قررت عدة بنوك في المملكة تقديم قرض تمويلي لهؤلاء الأشخاص. ولكن بعد مرور عدة قروض.

لا يشترط وجود كفيل حتى يتمكن المتقاعد من الحصول على تمويل شخصي.

يمكن الاستفادة من القرض في نفس اليوم بشرط استكمال المستندات المطلوبة.

تمت الموافقة على التمويل من قبل هيئة الشريعة الإسلامية في المملكة.

يمكن للمتقاعد الحصول على التمويل مرة أخرى ، ولكن بشرط أن يكون قد أكمل سداد أول تمويل شخصي.

في حالة حصول الشخص على تمويل من بنك آخر ، يمكنه تحويل القرض إلى هذا البنك.

في حالة وفاة المتقاعد ، لا تلتزم أسرته بالدفع.