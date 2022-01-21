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التمويل الشخصي للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية 2022

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عمر شويل - جدة التمويل الشخصي للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية 2022 - ثقفني

التمويل الشخصي للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية 2022 ، يمكن ان يكون سن التقاعد 60 سنة. يتقاعد بعض الناس مبكرًا ، على سبيل المثال بسبب الإصابة. لأن الراتب ينخفض عندما يتقاعد الشخص ، مما سيكون له تأثير على مسار حياته. قررت عدة بنوك في المملكة تقديم قرض تمويلي لهؤلاء الأشخاص. ولكن بعد مرور عدة قروض.

ماهي البنوك التي تعطي قروض للمتقاعدين

  1. بنك سامبا
  2. مصرف  الرياض.
  3.  بنك السعودية للاستثمار.
  4. بنك الراجحي.

التمويل الشخصي للمتقاعدين بنك السعودية للاستثمار

  • لا يشترط وجود كفيل حتى يتمكن المتقاعد من الحصول على تمويل شخصي.
  • يمكن الاستفادة من القرض في نفس اليوم بشرط استكمال المستندات المطلوبة.
  • تمت الموافقة على التمويل من قبل هيئة الشريعة الإسلامية في المملكة.
  • يمكن للمتقاعد الحصول على التمويل مرة أخرى ، ولكن بشرط أن يكون قد أكمل سداد أول تمويل شخصي.
  • في حالة حصول الشخص على تمويل من بنك آخر ، يمكنه تحويل القرض إلى هذا البنك.
  • في حالة وفاة المتقاعد ، لا تلتزم أسرته بالدفع.
  • لأن البنك يقوم بشطب هذا الدين. علاوة على ذلك ، إذا كان الشخص مصابًا بجروح خطيرة نتجت عنه إعاقة كاملة ، فهو أيضًا غير ملزم بالدفع.

قروض للمتقاعدين بنك الراجحي

  1. وبحسب البنك ، فإن القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  2. أقصى مدة يمكن للفرد أن يسددها هي 5 سنوات.
  3. عند دفع الدفعة الأخيرة ، يجب ألا يتجاوز عمر الشخص 70 عامًا.
  4. الرسوم الإدارية التي يستلمها البنك هي 500 ريال سعودي.
  5. القسط الشهري في اغلب الاحيان 900 ريال.
  6. يجب ألا يقل راتب المقترض عن 1900 ريال سعودي.
  7.  ألا يكون لدى الشخص أي مشاكل صحية تؤثر على أهليته.
  8. يشترط أن يتسلم المقترض راتبه الشهري عن طريق مصرف الراجحي.
  9. قروض ميسرة للمتقاعدين بحد أقصى 50 ألف ريال. يمكن استخدام القرض لتأسيس عمل تجاري.
  10. يمكن للمقترض سداد قرض التمويل الشخصي للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية من خلال العديد من مكاتب مصرف الراجحي الموجودة في المملكة.
  11. إذا توفي المقترض قبل سداد القرض ، فسيتعين على أسرته تقديم شهادة الوفاة ودفع المبلغ.
  12. أما في حالة عدم وجود أموال نقدية أو عقارات لدى المتوفى فيمكن للممثل القانوني عن المتوفى دفع 50٪ من المبلغ.

 

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