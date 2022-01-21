نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة التمويل الشخصي للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية 2022 - ثقفني
قروض للمتقاعدين بنك الراجحي
التمويل الشخصي للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية 2022 ، يمكن ان يكون سن التقاعد 60 سنة. يتقاعد بعض الناس مبكرًا ، على سبيل المثال بسبب الإصابة. لأن الراتب ينخفض عندما يتقاعد الشخص ، مما سيكون له تأثير على مسار حياته. قررت عدة بنوك في المملكة تقديم قرض تمويلي لهؤلاء الأشخاص. ولكن بعد مرور عدة قروض.
ماهي البنوك التي تعطي قروض للمتقاعدين
- بنك سامبا
- مصرف الرياض.
- بنك السعودية للاستثمار.
- بنك الراجحي.
التمويل الشخصي للمتقاعدين بنك السعودية للاستثمار
- لا يشترط وجود كفيل حتى يتمكن المتقاعد من الحصول على تمويل شخصي.
- يمكن الاستفادة من القرض في نفس اليوم بشرط استكمال المستندات المطلوبة.
- تمت الموافقة على التمويل من قبل هيئة الشريعة الإسلامية في المملكة.
- يمكن للمتقاعد الحصول على التمويل مرة أخرى ، ولكن بشرط أن يكون قد أكمل سداد أول تمويل شخصي.
- في حالة حصول الشخص على تمويل من بنك آخر ، يمكنه تحويل القرض إلى هذا البنك.
- في حالة وفاة المتقاعد ، لا تلتزم أسرته بالدفع.
- لأن البنك يقوم بشطب هذا الدين. علاوة على ذلك ، إذا كان الشخص مصابًا بجروح خطيرة نتجت عنه إعاقة كاملة ، فهو أيضًا غير ملزم بالدفع.
قروض للمتقاعدين بنك الراجحي
- وبحسب البنك ، فإن القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- أقصى مدة يمكن للفرد أن يسددها هي 5 سنوات.
- عند دفع الدفعة الأخيرة ، يجب ألا يتجاوز عمر الشخص 70 عامًا.
- الرسوم الإدارية التي يستلمها البنك هي 500 ريال سعودي.
- القسط الشهري في اغلب الاحيان 900 ريال.
- يجب ألا يقل راتب المقترض عن 1900 ريال سعودي.
- ألا يكون لدى الشخص أي مشاكل صحية تؤثر على أهليته.
- يشترط أن يتسلم المقترض راتبه الشهري عن طريق مصرف الراجحي.
- قروض ميسرة للمتقاعدين بحد أقصى 50 ألف ريال. يمكن استخدام القرض لتأسيس عمل تجاري.
- يمكن للمقترض سداد قرض التمويل الشخصي للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية من خلال العديد من مكاتب مصرف الراجحي الموجودة في المملكة.
- إذا توفي المقترض قبل سداد القرض ، فسيتعين على أسرته تقديم شهادة الوفاة ودفع المبلغ.
- أما في حالة عدم وجود أموال نقدية أو عقارات لدى المتوفى فيمكن للممثل القانوني عن المتوفى دفع 50٪ من المبلغ.
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