حمله الاندماج علي بطاقات الأهلي الائتمانية في بداية العام الجديد ومعرفه اهم مميزات العروض

حمله الاندماج علي بطاقات الأهلي الائتمانية من اهم واحدث العروض التي تم إطلاقها والإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام بمناسبه بداية العام الجديد. كما تم الإعلان عن حمله العروض عبر صفحه البنك الأهلي الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده عروض حديثه تم إطلاقها في بدابه العام الجديد والتي تلبي جميع احتياجات المواطنين وتناسب احتياجاتهم اليومية. ومن اهم هذه العروض حمله اكتمال الاندماج علي التمويل الشخصي من الأهلي وفرصه للحصول علي سياره. كما تم الإعلان أيضا عن عروض تويوتا كورولا ويارس 2022 الجديدة من شركه عبد اللطيف جميل للسيارات علي جميع الفئات. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه اهم المميزات التي اعلن عنها البنك. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح كيفيه الحصول علي العروض وتقديم الطلب الكترونيا بالخطوات الصحيحة عبر المقالة الأتية.

حمله الاندماج علي بطاقات الأهلي

اعلن البنك عن إطلاقه لعده عروض علي جميع المنتجات التمويلية بالبنك والتي شملت العروض علي جميع البطاقات الائتمانية. كما تمنح الحملة أيضا لجميع المستفيدين بالفوز بسياره من 50 سياره في العروض من طرازات مختلفه وذلك عن طريق التقديم إلي احد المنتجات التمويلية من البنك. كما تم الإعلان أيضا عن ميعاد بدء عروضه والتي تبدأ من 16 يناير وتنتهي في 3 مارس 2022. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن المستفيدين وهم جميع حاملي احد البطاقات من الأهلي.

مميزات عروض البطاقات الائتمانية

كما تم الإعلان أيضا عن اهم المميزات التي يحصل عليها جميع المستفيدين من العروض والتي نوضحها لكم عبر الأتي:

التقديم للحصول علي احد بطاقات الأهلي الائتمانية للاسترداد النقدي بدون رسوم مدي الحياه.

الحصول علي خصم 75% من الرسوم السنوية الأولي للبطاقة مسبقه الدفع عن طريق القنوات الإلكترونية. وتكون الرسوم السنوية بعد العرض 50 ريال غير شامله للقيمه المضافة.

0% لمعدل النسبة السنوي في برنامج التقسيط علي مده 3 أو 6 شهور لمبلغ 1000 ريال أو اكثر.

يمكن مضاعفه الفرصة ومضاعفه النقاط عن طريق برنامج SNB مع استخدام بطاقه الأهلي عند عطله نهاية الأسبوع بحد ادني 1000 ريال في اليوم.

كيفيه الحصول علي عروض البطاقات

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طرق وقنوات الحصول علي حمله الاندماج علي بطاقات الأهلي. وذلك عن طريق تطبيق SNB الأهلي أو زياره احد فروع البنك أو الاتصال علي الرقم 8002441005. وللتقديم الإلكتروني للحصول علي احد البطاقات عن طريق الخطوات الأتية: