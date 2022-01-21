نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع الدعم السكني وصرف راتب التقاعد يناير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب الشهر الميلادي من نهايته يترقب المواطنون السعوديون موعد إيداع الدعم السكني وصرف راتب التقاعد حيث أنهما أول ما يتم صرفه وفق الجدولة الزمنية لصرف الرواتب والدعم وحساب المواطن في السعودية حيث تم وضع موعد ثابت لكل نوع من أنواع الدعم أو الموارد المالية التي يتحصل عليها المواطن مع مرونة في الصرف بحسب اليوم المجدول فيه الصرف ومدى تعارضه مع عطلة نهاية الأسبوع.

موعد إيداع الدعم السكني

الدعم السكني هو مبلغ مالي يتم صرفه للمستفيدين من القرض العقاري المدعوم حيث يدعم كل من الصندوق العقاري وبرنامج سكني المواطنين من أجل الحصول على أرض سكنية معدة للبناء أو وحدات جاهزة ويصل الدعم السكني إلى 10 % من قيمة الوحدة بحسب ظروف المستفيد.

ويتم صرف الدعم السكني في يوم 24 من الشهر الميلادي وإذا تصادف يوم الإيداع مع عطلة يوم الجمعة يتم الصرف يوم الخميس أما إذا توافق مع يوم السبت يتم الإيداع يوم الأحد ما يعني أن موعد إيداع الدعم السكني لشهر يناير سيكون يوم الاثنين المقبل 24/1/2022.

موعد صرف راتب التقاعد

أما الراتب التقاعدي وهو الراتب الذي يحصل عليه المتقاعدون بعد بلوغ سن التقاعد أو التقاعد المبكر في بعض الأحوال فيتم إيداعه يوم 25 من كل شهر ميلادي ويطبق بشأنه نفس الضوابط الخاصة بالإيداع يوم عطلة نهاية الأسبوع وفي هذا الشهر سوف يتم الإيداع في موعده دون تقديم أو تأخير.

موعد إيداع الراتب

أما راتب شهر يناير 2022 فسوف يتم صرفه يوم الخميس الموافق 27 يناير حيث تم تثبيت موعد الراتب بحيث يكون في السابع والعشرين من الشهر الميلادي ويتم التأجيل أو التقديم بحسب اليوم الذي يتصادف فيه موعد الراتب مع إجازة نهاية الأسبوع كما سبقت الإشارة.

موعد فاتورة الكهرباء

وقد تم جدولة موعد فواتير الكهرباء لتكون في اليوم التالي لإيداع الرواتب وذلك بهدف جدولة المديونيات والالتزامات على المواطنين حيث نلاحظ أنه يتم تقديم الصرف للرواتب سواء راتب الضمان الاجتماعي المطور أو راتب التقاعد أو الراتب العادي ثم تبدأ علمية تحصيل فواتير الكهرباء وغيرها من الالتزامات.