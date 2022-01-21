تمويل لجميع المواطنين السعودين والمقيمن والمتقاعدين بدون ضمانات

تمويل شخصي سريع بدون تحويل راتب وبدون كفيل، يقدم التمويل من برنامج تسهيل بالمملكة العربية السعودية، من افضل المنتجات التمويلية التي قدمت من خلال الشركات بالمملكة العربية السعودية، فهو يحتوي علي العديد من المميزات المختلفة التي تسهل علي العميل الحصول علي التمويل، يعد برنامج تسهيل دائما يقوم بتوفير كافة المنتجات التمويلية المتساهلة وبشروط ميسرة ويسهل توفرها لدي جميع العملاء، ومن خلال مقالنا سوف نوضح جميع شروط التمويل المقدم من شركة اكسترا السعودية، ورابط التقديم.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل

يقدم التمويل من خلال شركة اكسترا بالمملكة العربية السعودية، والتي أوضحت شركة اكسترا انه يمكن لجميع العملاء التقديم ومناسب لجميع الفئات، حيث انه يتوفر للموظفين العاملين بالقطاع الحكومي وأيضا العاملين بالقطاع الخاص، ومتاح للشباب وكبار السن والمغتربين المقيمن بالمملكة العربية السعودية، فقد يقدم التمويل بتميزه انه مخاضع لأحكام الشريعة الاسلامية، كما انه يمكن للعملاء الحصول عليه فوري خلال 24 ساعة وذلك إذا توافره جميع المستندات اللازمة، حيث يقدم التمويل بدجون شرط تحويل الراتب ولا لوجود كفيل، ويصل المبلغ التمويلي له الي ضعف الراتب الشهري.

شروط التقديم علي تمويل برنامج تسهيل

حدد برنامج تسهيل بعض الشروط التي لا بد ان تتوفر لدي كل عميل يرغب في التقديم علي التمويل الشخصي، حيث يقدم التمويل لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودي، والتي تختلف الشروط من فئة لأخري، وسوف نوضح جميع الشروط اللازمة.