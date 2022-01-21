ناتالي غوليه: لابد من وضع الحوثي على لائحة الإرهاب الدولي

في حديثها مع دوت الخليج، شددت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ناتالي غوليه، على أهمية وضع الحوثي ضمن قائمة الإرهاب الدولية، مثلها مثل المنظمات الإرهابية الأخرى.

وفي بداية حديثها، أشارت غوليه إلى أن بلادها فرنسا عبرت بشكل واضح، عبر وزير خارجيتها، إدانة الهجمات التي استهدفت الإمارات، وأكدت أن فرنسا حليف قديم للإمارات، وتجمعه بالإمارات اتفاقات متينة.

وحول ميليشيات الحوثي، قالت غوليه: "أسلحة الحوثي لم تصنع في اليمن، وهي جاءت من إيران، لذلك يجب تطبيق حظر صارم على نقل الأسلحة لليمن، وتقييد قوة الحوثي في المنطقة".

وأكدت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي على أهمية وضع الحوثي ضمن قائمة الإرهاب الدولية، مثلها مثل المنظمات الإرهابية الأخرى.

وقالت غوليه: "نحن لدينا نفس المشكلة مع الإخوان المسلمين، ومشكلتنا أننا نريد وضعهم على قائمة الجماعات الإرهابية، أعتقد أنه يجب أن يكون هناك سياسة أوروبية موحدة لوضع الإخوان المسلمين والحوثيين ضمن قائمة الإرهاب الدولية، لا يمكن أن تظل الأمور على حالها، فلا يمكن أن نسمح للفوضى في المنطقة، على المجتمع الدولي التحرك".

أما عن مفاوضات فيينا، التي يتحدد فيها بنود الاتفاق النووي الإيراني مع المجتمع الدولي، قالت غوليه: " المفاوضات لم تتقدم كثيرا منذ مارس، لكن علينا أن نتحدث الآن عن تصنيف حزب الله والإخوان والحوثي في قوائم الإرهاب، لحماية المجتمع الدولي".

وأشارت غوليه إلى أن طريقة تحييد قوى إيران الخارجية، يجب أن يبدأ بحظر الأسلحة، والضغط على السياسة الخارجية لإيران، مثل حزب الله وحماس، حيث أن "هذا الملف يجب أن يكون في صلب محادثات فيينا، يجب على إيران التوقف عن دعم وكلائها في المنطقة".